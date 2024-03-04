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0056、00713到第三代的00878、00919「領高息還要有績效」！ 專家：00939和00940更是兩大投信戰場

聯合新聞網／ 股魚
台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片

進化中的高股息，不僅給你高殖利率也給你高資本報酬的預期

我在前幾天的新書分享會中有提到，台股發行的高股息產品正在進化中，而且進化的程度超乎預期，幾乎各家投信都拿出真功夫來加持產品。

第一代的高股息（以0056為代表）的產品很單純以5％殖利率為目標，投資人買這類產品基本上不會太期待資本利得，只需要穩穩的填息，殖利率比銀行定存高就行了

第二代的高股息產品（以00713為代表），加入了一點低波動的設計因子。讓投資人在領息的同時價格的波動性也降低，讓你安心的抱好抱滿。其實投資人長期投資不容易成功的一個關鍵在於「波動」，高波動意味者在下跌週期時較高的跌幅，看到部位虧損心理難受就賣光了。低波動有助於穩定投資人的情緒

第三代的高股息就有趣了，不僅要追求更高的殖利率表現，也要有機會獲得更高的資本報酬率的預期，試圖進一步拉近與市值型的差異性。一般來講，我們會將00878之後推出的產品都視為第三代多因子設計。

例如第三代中的00878、00900：這是追求更高的殖利率表現，將殖利率的設計上限由5％拉高到7％以上。00900發行之初甚至開出了10％殖利率作為號召

第三代高股息中的，00915、00918、00919、00929、00930、00932、00934、00936等，在設計回測的過程中更是將優於加權指數績效的表現作為賣點，讓高股息在領息的同時有機會獲得更好的基本利得表現...

在這個過程裡面，作為一個長期推廣ETF的投資人來講，我樂見這樣的狀況發生，一個市場唯有更多人加入才會刺激出更好的產品設計、拿出更多的壓箱寶來吸引投資人的目光。

事實上，我也在這樣的過程中，見到了許多不一樣的投資策略，如果不是追蹤指數必須要揭露選股的投資策略，我想這些投資技巧大概就是一直藏在各大投信的藏經閣中，外人無緣一窺其全貌。

而將登場的二大高股息產品的募集00939、00940，更是二大投信PK的戰場。怎麼說呢？兩檔產品都是從2007開始進行策略有效性回測，兩檔都交出了從2007～2023回測績效超過700％的成績單，而同期的加權指數僅為320％左右。這兩檔都是妥妥的以高股息能擊敗加權指數作為號召的產品：

00939 以動能（夏普值）作為主策略

00940 以價值投資作為主策略

不論是哪一種都很吸引人的目光。

不過我們還是要提醒一下，過去的回測績效不等於上市後實際的績效，回測大多是只看個股的績效不考慮各時間點規模問題，上市後則會有很多的干擾因子出現（規模變化、申購等）...這都會影響實際的表現，我們還是要回歸到初衷，哪一檔產品的設計策略是你所認同的？

買你認同的策略與產品，才能真正做到長期持有享受投資帶來的樂趣。

股魚教你一本搞懂ETF：一學就會的躺贏發財術

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 季配息 月配息

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