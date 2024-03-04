00878+00919+0056+00713+00929…存五檔ETF！ 他：整理資產一季股息就暴增兩倍逼近9萬
槓桿哥目前的ETF張數配置如下：
100.3張00878
39張00919
26.4張0056
10.4張00713
12張00929
於是我好奇以這樣的現金流一季可以領到的總股息大約有多少？今天就來估算一下第二季我可以領的股息，我用比較保守的股息去預估，如果多配那當然就是賺到啦。
00919已公告0.61、00713已公告0.88、00878估0.35、0056估0.65、00929估0.13。
股息如下：
00878:$35,105
00919:$23,790
0056:$17,160
00713:$9,152
00929:$4,680
-
$89,887
第一季我的股息才$45000左右，把資產稍微整理後再增加槓桿，第二季有可能直接是兩倍之多。
如果這一兩個月再持續買進的話，第二季股息應該可以破9萬，要是又出現大爆配的情況，那當然又會更多，一季9萬平均每月加薪3萬塊錢，我就股息一直再投入，每季每季的股息就會越來越多。
借貸存股流的威力就是這麼強悍，當然就算你不開槓桿，我有另篇文章也有提到，只要有300萬那一季也可以領到6萬塊錢，這個現金流是每個人都可以做到的一件事，因為我就是從月薪26k-28k開始一步一步靠存股滾到現在。
所以我常在說，不要試圖去說服任何人來存股，因為87%的機率他不會相信你，最有效的方式就是直接領股息給他看，股息通知書忘了收攤開來放桌上，然後不小心被親友看到，這樣他就會好奇你怎每個月甚至每週都在領錢？
用行動實踐永遠比長篇大論敲鍵盤更有用，拿到辯論比賽冠軍也只能贏得那個駁倒對方的爽感而已，又不會多賺1塊錢，那我還寧願辯論比賽一直輸，我輸我都輸你說得都對，然後每個月一直領錢，市值不斷增加，這樣還比較實在一點。
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