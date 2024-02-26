00940「台灣價值」發行價10元買進！ 他：股神巴菲特投資法五原則全納入

只要10元發行價的月配息高股息ETF，00940元大台灣價值高息

元大投信推出首檔，結合「巴菲特價值投資」，以及「月配息設計」，最低10元發行價的高股息ETF，「00940元大台灣價值高息」，即將在3月11日~15日正式開始募集。

10元就能買進，希望能夠讓新進的小資族，「低價買、輕鬆存、每月領」，打造無壓力的存股投資哲學，預計掛牌日為4/1，投資人可以用各大券商下單。

00940元大台灣價值高息基金小檔案

00940元大台灣價值高息即將在2024年3月11日~15日正式開始募集，預計2024年7月，將會進行基金成立以來的第一次除息，加入收益平準金機制，避免短期規模快速上升，現金股利有遭到稀釋風險，每年進行兩次成分股調整

總共持有50檔，權重分配採用股利率加權，風險等級RR4，00940發行價格只要10元親民發行價，保管銀行為華南銀行，可以幫忙「節省每月10元配息匯費」。

美國股神巴菲特推崇的價值投資，如何找到高CP值的優質企業？

價值投資第一原則「不買貴」

用低於股票「價值」的「價格」買進，等於花比別人更少的錢，買進相同份量的高品質商品，要找到品質好的商品很簡單，但是要利用便宜的價格買進不容易，巴菲特長期觀察市場上的優秀公司，等待價格被低估的同時大舉買進，長期持有創造出驚人的豐厚報酬率。

價值投資第二、第三原則「有錢」、「會賺錢」

如何判斷一間公司擁有高價值，「有錢」代表一間公司，可以持續利用本業創造高收益，「會賺錢」代表一間公司，能夠利用現有的資本創造更高的報酬，也就是說，可以利用投資人提供的資金，擴展業務、更多商品獲得更高報酬，股東權益報酬率的ROE、每股盈餘EPS越高，通常就代表企業創造獲利的能力越好。

價值投資第四、第五原則「穩定」、「護城河」

巴菲特說過：投資第一法則就是不要賠錢，第二法則就是不要忘記第一法則，不論企業如何優秀，對於投資人來說，最重要的是股價穩定，能夠持續幫助自己成長獲利，容易因為市場上一點點的風吹草動，就導致股價發生大跌，對於長期存股的價值投資人來說，絕對不適合，除了挑選出高CP值的優秀公司，我們還需要判斷是否能夠年年維持好業績，「護城河」代表一間公司具有長期的競爭優勢，擁有市場無可取代的特殊地位。

00940核心選股邏輯

00940追蹤的臺灣價值高息指數，從上市上櫃市值最大的300間公司中，利用流動性篩選剩下200檔，接著透過「高EPS、高ROE、高毛利率成長」確保每間公司都擁有充足的獲利能力，挑選「低本益比、低負債比、低下行風險」，確保價格合理、股價相對穩定，最後刪除「KY股、不配息股票」，利用益本比、自由現金流量收益率、股利率，也就是價值投資指標，篩選出最後的50間公司，採用股利率加權，單一成分股的權重上限是8%。

2023年度高股息ETF，含息總報酬率大勝市值型ETF

單純只有股息收益的高股息ETF，已經無法滿足胃口逐漸被養大的市場，臺灣價值高息指數，2007年以來，含息總報酬率高達732%，其中資本利得占比577.4%，股息收益占比154.2%，同時兼具資產增長、股息收益兩大報酬。

2023年度指數殖利率14.4%，近5年指數平均殖利率8.6%。

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