新上市ETF殖利率不如舊的00878、00919、00929？ 專家：申購買進當心幫忙抬轎

3月起陸續有幾檔ETF要上市，有2檔標榜高股息的，也有瞄準海外半導體但卻不配息的00941。高股息當然是投資人的心頭好，但是因為太紅了導致金管會設下4道緊箍咒。簡單來說就是約束高股息的配息，不能夠超過指數的配息率。

那麼，甚麼是指數的配息率？假設某一檔ETF有A、B、C、D、E共5檔成分股，每一檔的權重都是20%，但是各自的殖利率卻不相同。例如成分股A的殖利率為4%，那麼貢獻給ETF的殖利率 = 4% X 20% = 0.8%。依次算出B、C、D、E貢獻的殖利率，5檔成分股加起來的5.86%，就是這檔ETF的殖利率了。

研究ETF要回到原點，高股息ETF的配息來源是甚麼，就是成分股的配息啊！但是高股息成為兵家必爭之地，所有投信都要說自己的殖利率最高，才會最吸睛。就像事業線一樣，要越擠越高來吸引投資人，所以ETF的配息就拼命擠出：股利、資本利得、平準金、公積金，殖利率要越擠越高。

1.股利：成分股的配息，這才是主角。 2.資本利得：更換成分股時賺到的價差，不穩定，因為也有可能賠錢，股價低於發行價時也不能配發。 3.公積金：過去存的老本，不配也不會不見。 4.平準金：投資人的錢，不配也罷。

就是因為殖利率越擠越高、亂擠一通，引起來金管會關注，才會設下4道緊箍咒。ETF配息來源主要為：股利、資本利得，公積金能不配就不要配發(因為是你的錢)！所以我們接下來只討論「股利、資本利得」這2者的影響。

現在大盤在高點，新上市的ETF在買進成分股時，股價當然也會在高點。股價既然買貴了，殖利率自然就會降低，所以新上市ETF的殖利率會較低，這是因為大盤跟股價上漲的後果。

舊的ETF雖然比較早買進便宜的成分股，但是股價一樣上來了，所以殖利率一樣會降低，無可避免！但是舊的ETF還有資本利得這個配息來源，這就是的優勢。例如00878、00919、00929，股價都超越發行的15元，也就是都有賺到資本利得。

假設未來大盤從高點回檔10%，00878、00919、00929，股價都還有超越發行的15元，所以依然有本錢發放資本利得。但是新發行的ETF呢？股價都低於發行時的價格，就算成分股有賺到價差，一樣不可以拿來當成股利發放，因為這是規定喔！

影響在哪裡呢？因為大盤在高點，假設上面5檔ETF，因為大盤上漲導致成分股貢獻的殖利率只剩下4.5%，但是因為00878、00919、00929還有「資本利得」這個金庫，如果都拿個2%出來發放，那麼就可以得到4.5%+2%=6.5%的殖利率。反觀新上市的ETF，就只能老老實實的配發4.5%，股利當然比較少了。

因為舊的ETF發行比較早，累積了「資本利得」這個金庫，所以可以用來維持高殖利率；但是在大盤高點發行的新ETF，就沒有這個金庫了，所以配息很可能會矮人一截。

但是，數字是死的，人是活的。有聽過朝三暮四這句成語吧，數字遊戲啊！前面說過ETF配息的來源，是成分股發放的股利，台灣的除權息旺季是在6~8月。假設，新上市的ETF規模100億，在6~8月總共領到4.5億元的股利，這樣的殖利率就是4.5%，如果是月配息的ETF，每月可以發放：4.5億元 / 12 = 3750萬元的股利，每月的殖利率 = 4.5% / 12 = 0.375 %。

這樣的數據不好看啊，投資人不買單，怎麼辦！要記住，數字是死的，人是活的。沒有人規定股利要平均在每個月發放？我可前面多發一點來吸引你啊，就算往後配息少了，反正你也買了，「腳麻，走不動了！」總共股利是4.5億元，我就拿1.5億元在前3個月發放啊，這樣每個月發5000萬，每個月的殖利率是0.5%，就可以說年均殖利率 = 0.5% X 12 = 6%，是不是比老老實實說4.5%要多呢？就可以吸引投資人來買進了啊！

但是，出來混的總是要還啊！股利總共領到4.5億元，前3個月就撥出1.5億元來「美化殖利率」，往後9個月只剩下3億元股利可以發放，每個月只能夠發3333萬元股利，殖利率僅剩下0.333%，比起前3個月的0.5%縮水嘞，怎麼辦。

涼拌啊，投信不可能自掏腰包配息給你的，反正你已經買了，「腳麻，走不動了！」，誰管你？老師我不是說新發行的ETF不好，而是說他們不幸發行在股市高點，股價高點一定會讓殖利率縮水的。而且新發行的ETF沒有過去累積的「資本利得」，還要擔心股價跌破發行價，殖利率可能較低，更可能不穩定…，變數一堆就是了。

從上面的分析可以看出，老牌的ETF因為過去累積「資本利得」這個金庫，今年有更大的本錢來維持高殖利率，股利的發放也會較穩定，如果你是以領息為主的投資人，我覺得還是老牌的會比較安心啊！新上市的ETF要在市場上買進成分股，也等於變相幫老牌ETF抬轎，這樣老牌ETF的「資本利得」也會增加，這也就是我說的『新不如舊』。

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