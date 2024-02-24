00941準備要申購100張…今年半導體一個「飆」字！ 專家：台積電沒這設備也無法產晶片

台灣現在最紅的ETF當然是高股息啊，但是一檔接一檔的推出，成分股也大同小異，萬一熱潮一過，誰是倒楣的最後一隻老鼠呢？其實，高股息ETF受限於指數，長期報酬率不會太迷人，就只是提供穩定的股利，比較適合資金多、年長的投資人。

拿元老級的0056來舉例，2007年成立時為25元，2024/02/16股價為37.07元，17年來股價僅上漲了12.07元。再來看看台積電，2007年股價僅60元，2024/02/16股價為683元。如果只看股利殖利率，0056贏過台積電，如果看整體報酬率，台積電超車0056太多倍了。所以，我只存台積電，不存高股息ETF的0056。台積電的股價可以漲10倍，0056連1倍的50元都到不了(17年了，青春啊！)，你真的還要存高股息嗎？

報酬=股利+資本利得，投資人不要只關注在股利上面，資本利得才是主菜啊，而且還不用繳所得稅喔。甚麼樣的股票會飆漲呢？當然是要符合未來潮流的！知名半導體分析師陸行之看好半導體業後市，給2024年半導體業下一個「飆」字。農曆年後開紅盤，台積電真的是飆得可以啊！

2024年投資市場討論度最高的，一個是AI，另一個就是半導體，其實AI的發展都需要半導體喔。台灣是半導體大國，台積電、聯發科、日月光…都是世界聞名大廠，台灣之光。但是你知道嗎？他們都侷限在IC製造領域，製造IC需要設備，更需要原料，這些都是台灣所欠缺的，偏偏他們都很賺錢，非常的賺錢。

美國商務部在2023年10月，擴大對中國大陸的晶片出口管制，艾司摩爾趕在年底前對大陸客戶出貨。就算是台積電，缺了艾司摩爾的設備也無法生產晶片喔！所以每年台積電都要跟三星、英特爾，搶購艾斯摩爾的先進機台。

2022年初俄羅斯宣布與烏克蘭開戰，有專家指出可能引發「斷氖」危機，或將影響台灣半導體產業。半導體的製造過程，像是DUV(深紫外光)及極紫外光(EUV)微影設備系統，都需要特殊的氣體，不然就無法生產IC。

從上面兩個例子可以看出，就算台灣會設計(聯發科)、製造(台積電)、封裝(日月光)，但是一但缺了機台、材料跟工業氣體，連一顆IC也製造不出來。偏偏這些產業，台灣是沒有的！台灣的ETF也都買不到這些公司，但是這些公司又很賺錢，台灣投資人只能流口水嗎？

中信投信繼2021年推出00891中信關鍵半導體後，即將推出一檔新的半導體ETF：中信上游半導體(00941)，它是國內首檔，也是唯一一檔聚焦在『半導體上游設備及材料廠的ETF』，投資的都是全球半導體產業的護國神山，不論是獲利、毛利、影響力，都是整個半導體產業中最大的一個族群。

提醒一下：00941即將在2/26~3/1募集，IPO價格15元，也就是一張1.5萬就可以輕鬆入手。我也十分看好半導體產業的未來，當然會至少認購個100張。(買賣請自行判斷)

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