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0056股息金額入帳…她讚月月配真的「很有感」：下個月領00878的40萬再來等00919

聯合新聞網／ 孫太
台股新春開紅盤大漲。中央社
台股新春開紅盤大漲。中央社

叮咚叮咚 過年後0056紅包抵達

今（21）天凌晨0056的股息-生活費111,328入賬！月月配的優勢不論你是直接購買月配息ETF或是自組搭配月月配ETF，都比以往個股時期一年配發一次股息的現金流還要有感！

「時間到，領息！」相信是很多存股族為了自己退休後的現金流做的打算，因此「穩定配發+合理報酬」就是很多投資人投入資金的考量！

這種感覺孫太很能理解，就像核心ETF目前0056這個月配息，然後過幾天00878要除息，下個月00919又要公布配息公告，下個月又領00878的40萬，然後下下個月預計領13萬，每個月都在除息，每個月也都在領息！

依據供需理論，一個商品若持續推出且持續亮眼，那代表市場對於這個商品所能提供的「內容」需求量很大，目前看到多家投信依然推出高股息相關商品，且每檔規模都還在持續上升，因此重點在於大家需要的是什麼，為什麼高股息商品可以提供給投資人這項需求，為什麼其他商品沒有提供這些需求？也許有些人只考慮到某些層面，並沒有想到這個問題！

高股息商品如雨後春筍般出現，各家投信推出種類各異的選股邏輯內容，對於投資人來說能搭配和組合的方式變得很多！孫太也只是眾多投資人中的一人，我會持續在粉絲團分享自己觀察的標的整理內容，免費提供分享資訊，先聲明：我沒有飆股社團、沒有訂閱、沒有收費、沒有Line群也沒有什麼美女助理小姐姐！

若粉絲看完覺得標的適合自己就找適當的時機入場，若覺得孫太追蹤的標的不適合自己的投資屬性，就當作了解更多商品資訊即可！而若覺得願意贊同孫太辛苦整理，點個「讚」，留言區留個言對於孫太來說就是最大的鼓舞！

最後，就像孫太前幾篇文章所提，每檔ETF適合的人都不同，所以孫太也不會給予任何投資建議，也不會希望粉絲跟著我一起投資相同的標的，最終希望每個粉絲都能找到最適合自己的組合，最適合自己的投資步調！都能做個「輕鬆存股、優雅領息、快樂生活」的優雅存股族。

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！

不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 月配息 選股邏輯 除息

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