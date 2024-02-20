台股創新高…投資市值型ETF將獲利滿滿！ 她：00923報酬率勝過0050

編按：原文發文時間為1月26日

去年台股受惠於AI議題，相關概念股表現亮眼，多檔高股息ETF績效漲幅驚人，雷龍也因此獲利一波。

反觀台灣市值型ETF，目前處於相對低的位階，根據歷史資料回測，市值型的長期績效表現勝過高股息，因此雷龍也持續有在關注市值型ETF。

市值型ETF最大優點

市值型ETF與大盤股市有連動關係，皆隨著經濟發展而正向成長，投資人無論何時進場，只要持有時間拉得越長，其報酬率也會越高。

指數績效比較

於指定區間內，00923追蹤「臺灣ESG低碳50指數」的報酬最高，勝過台灣加權指數、0050追蹤指數「臺灣50指數」與00850追蹤指數「臺灣永續指數」。

實戰表現比較

於00923發布日起算，其報酬率大小為：

00923（第三代）>00850(第二代）>0050（第一代）>台灣加權指數

低碳是未來趨勢

自從「2050淨零轉型」開始實施後，減碳力成為企業維持高獲利的關鍵，兼具ESG+低碳的好企業，其報酬表現更突出。

00923精準選股邏輯

以臺灣上市股票為母體，挑選ESG績優生且排除爭議性產業，以市值規模、財務指標作為篩選條件，選取碳排風險較低的市值前50大股票。

00923產業配置前五大

半導體業60.57% 金融業14.27% 電腦及週邊7.56% 其他電子4.58% 通信網路4.22%

以半導體與金融業佔大宗，第一大持股為台積電（29.25%），選股規定單一個股最大佔比不得大於30%，篩選方式不過度集中，能納入更多龍頭科技股。

雷龍慢說

00923為第三代市值型ETF，參考最經典的0050投資架構，加入ESG指標並排除高碳風險個股並做進一步優化，其指數績效與實戰表現均最為突出，加上現在價格便宜，超適合有資產增值需求或資金有限的年輕人與幫孩子從小存股的爸媽。

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