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00933B拿下2月份月配息ETF「雙冠王」打敗00929！他：配息和績效皆勝出
新春開工 投資也開工嘍
15日開盤，債券重新回到投資甜蜜點，持續關注各大月月配ETF表現。
知美幫大家整理，這次2月除息哪一檔月月配ETF最給力；共有5檔月月配ETF（4債1股），依成立時間排序如下（新到舊）：
群益ESG投等債20+（00937B）
國泰10Y+金融債（00933B）
復華台灣科技優息（00929）
中信優先金融債（00773B）
中信高評級公司債（00772B）
4檔債券都是在2/27除息；1檔股票是在2/29除息，想要參與配息的投資人要注意時間。
接下來，分別從配息跟報酬來分析，首先看到「配息」，這次以國泰10Y+金融債（00933B）配息金額最高，一張可以拿到230元，殖利率1.36%，比00929股票ETF還要多。
從「報酬」來看，以收盤價計算，國泰10Y+金融債（00933B）今年以來上漲1.08%，表現最佳，優於各檔月月配股債ETF，升息結束轉往降息前夕，金融債（00933B、00773B）表現優於一般公司債（00937B、00772B），近日債券回檔，可以持續關注布局的好時機！
知美幫大家簡單總結，2月份月月配ETF中，00933B不論是配息還是績效，都是這次2月除息的冠軍，摘下雙冠王的稱號！
且這一次00933B配出3個多月的息，2月以來成交量大幅攀升，想必有許多投資人搶購，想要布局這次超高配息機會！
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