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00687B進場好時機出現？ 公債殖利率再度走揚、降息仍不再聯準會考慮範疇
國泰20年美債 00687B
去年10/20~11/09，獲利 6.95%，當時認為美債要上攻的空間有限，畢竟降息此時仍不再聯準會考慮的範疇。
今年01/25 ~ 02/01，獲利3.4%，鮑爾釋出訊息認為委員會不太可能在3月的會議上達到降息的信心水平。
13日美國1月CPI公布年增達3.11%，不符合市場預期的2.94%，這次脫鉤的幅度有點大，其中房租降溫的過程遠比預期長，公債殖利率再度走揚，十年期來到4.32%。
隨著美國經濟軟著陸或不著陸，市場降息預期本就延後至3月後，目前通膨雖與市場預期落差有點大，但整體來看，通膨仍在下行格局中，就克里夫蘭聯儲CPI預期，此時二月通膨將來到3.06%。
在前次的文章中我提到「堅持初衷」，既然經濟短期內看不到衰退風險，那美債能成長的空間就有限，等回30附近再看看吧。然而，這次美債殖利率大幅攀升，我能不能順利進場呢？今天，就有答案啦！
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