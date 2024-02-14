00923均價16.9元不敢再買！網勸繼續買 內行人曝2最佳買進時機

台股ETF備受投資人歡迎，有投資新手表示，他投資00923，如今卻因為該標的股價不斷上漲有點卻步，不知是否該繼續買進。其他人卻建議他「繼續買」，並解釋，由於可以領取配息，因此股價不是重點，只要長期投資，股價就能夠被壓低，有網友直言「17.4元以下都行」，同買該標的的網友說「00923我都在掛牌跟除息後買」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名投資新手，為了佈局半導體產業，因此買進00923，考慮到該標的成分股中有六成是半導體產業，並且按照排碳跟ESG等評分去選股，ESG企業多吸引外資，選股也比較少傳產，因此看好該標的。

該網友說，他發現自己的均價買在16.9元偏高，過去幾個月都是有閒錢就投資，想著長期投資可以攤平成本，就沒有多想，結果均價卻越買越高，他擔心，會不會領到股息卻賠了股價。

該網友問，「我該繼續持續買進到這次配息嗎，讓他壓低均價？因為現在大盤也都在高點，很怕封關後繼續買均價會在更高，還是我該等到配息完低點時再繼續買呢？」

其他人則留言「我覺得股價賠沒關係至少它配息算蠻好的」、「會漲的股票，再貴都是便宜，不會漲又不配息的，再便宜都是貴」、「就繼續放著阿，17.4以下都行啦，等年後看大盤狀況再看看吧，你打算放長期問題應該不大」、「不要賣繼續放，ESG勢必是未來趨勢現在就都當成是在超前部屬，覺得買高也可以放著領息給他攤低均價」。

還有人留言「你覺得現在很高就先不要買，等之後比較低再買，是覺得沒過17都還行吧」、「這種股票需要關注價格嗎？放著領股息未來賣掉賺價差就好」、「ETF這種東西每年或每季都有高低點，可以去看看往年的循環，買前抓一下買點跟賣點，除非你是想存股，那就繼續買繼續放穩穩領息」、「買股票或ETF當然要看時間，覺得你可不用賣，觀察一下再決定要不要買，00923我都在掛牌跟除息後買，現在就是續買進，拿配息，未來賣掉」。