他想賣0050改買00923！網贊同：傳產沒搞頭「這樣換」最賺

投資選擇多樣，有網友投資0050、00923，最近正在考慮賣掉0050部分持股，再將賺進的資金投資00923，又或是再等低點繼續買進0050。其他人指出，「現在傳產都受影響，是我會停買0050、壓00923」，還有人強調，「現在傳產沒搞頭，要放長期選股好成長性更高」。

一名網友在PTT發文表示，他目前持有0050、00923，資金配置為6:4，都是在低點買進，持有時間差不多，其中0050從股價80元左有買進，只要台積電上漲，0050就會上漲；00923則是從成分股加入低碳密度時買進，掛牌時就開始存股，打算當作長期投資，領配息及賺價差。

該網友說，0050、00923從去年十月開始都有跟著大盤股價慢慢上漲，近期台股衝破萬八，他考慮賣掉0050部分持股，猶豫要將價差留下，等到0050股價低點時再投入，亦或是改買00923。

他說，「從去年十月到現在00923的反彈也比其他市值型的高也跑贏大盤，現在很猶豫要不要賺 0050這波價差，去補00923或再回買0050，還是賣掉買正二？」

其他人則留言「你問問你的交易計畫，你買0050是要存股還是價差，如果你買ETF的本意是做價差的話，這邊賣一點沒問題」、「現在傳產都受影響，是我會停買0050、壓00923」、「賣0050低點買00923，現在傳產沒搞頭，要放長期選股好，成長性更高」、「00923受益人也在慢慢起來，掛牌到現在破十萬了」、「00923當初買太少.....可惜」。

還有人留言「你0050抱不住，你換去哪都一樣抱不住，隨便買吧」、「我建議你賣掉923，補0051」、「買0050不如正二」、「要價差你就買正2別買0050了」、「看好00923，持續買進，不知道能不能完全取代0050」、「00923配00733根本王道」。