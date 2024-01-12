00929配息創新高…成立僅7個月績效幹掉大盤！ 他：配息及填息狀況兩者皆穩定

00929配息金額再創新高！2024年殖利率重返8%

2024年01月02日，復華投信官網公告，00929復華台灣科技優息ETF，今年度第一個月，預計配發現金股利0.13元，利用公告當天的收盤價格18.99元計算，本次配息的單月配息率0.68%，年化配息率8.21%。

00929本次配息資訊如下：

配息金額：0.13元 最後買進日：2024年01月17日 除息日：2024年01月18日 配息日：2024年02月22日

2023年06月06日，00929掛牌上市，發行價格15.00元 2023年12月29日，00929收盤價格19.15元

加上總共配發的現金股利0.66元，2023年度含息總報酬32.07%，成立不到七個月時間，就勝過0050元大台灣50整年度含息總報酬27.00%。

00929復華台灣科技優息ETF為什麼這麼夯，成立不到半年規模就能突破千億？

2023年度00929總共配發6次現金股利，每次現金股利金額都穩持維持在0.11元，全年度價格漲幅高達27.67%。

整體來說，全年度表現不只配息穩定、填息狀況也穩定，加上每個月都能夠讓投資人領到現金股利，規模突飛猛進一舉成為台股原型ETF第四大。

2024年度第一個月現金股利0.13元再創新高，年化配息率重新站回8%大關，能否繼續保持？應該是眾多投資人後續幾個月關注重點。

以上計算採用00929第一月配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。