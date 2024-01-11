00725B搭00770能領到最高配息！ 他：海外所得免稅額調高還不會被扣二代健保

2024年開始許多新制紛紛上路，大家最關心的元月基本工資調漲，從原本的26,400元調升為27,470元。

不過眾多的海外股債ETF投資人可能沒有發現，海外所得免稅額也從670萬元調高至750萬元，2025年5月報稅時就能夠適用。

兩項重要調整主要都是反映通膨，其中海外所得免稅額項目，當CPI較前次調整時累計漲幅達10%時，就會觸發調漲！這對某些海外所得較多的高收入族群，能夠額外達到減稅的效果。

對於一般投資人來說也是一大福音，因為投資海外股票ETF、債券ETF，因為配息或資本利得都屬於海外所得，同時也不需要擔心會被扣到二代健保，不用辛苦的計算，買幾張才會扣到這筆錢。

1月即將除息的海外股債ETF，誰是領最多的海外股+債ETF組合？

00770+00725B搭配，可領到的配息金額最高！ 00770一張可以領到4000元（年配）；00725B一張這次可領670元（季配）

不知道這次基本薪資、海外所得免稅額度調漲，對於大家有沒有明顯的幫助呢？

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