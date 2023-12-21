明年降息確定…債券ETF熱！00720B 殖利率高達5.35％ 該買進還存股？

根據媒體調查，今年以來 ETF 的流入金額接近 9,000 億元，光是債券 ETF 資金流入金額就接近 6000 億的水準，而從超過千億規模的債券ETF來看，十二月最新受益人數月增率前三名分別為：

元大AAA至A公司債(00751B)月增率5.76% 元大美債 20 年(00679B)月增率5.43% 元大投資級公司債(00720B)月增率4.56%

如今聯準會終於鬆口明年將降息3碼，投資人見風使舵紛紛湧入債市，但投資人不禁要問，到底該買哪個債？還是該去存股呢？

資料來源：財經M平方

觀察美國公債歷史紀錄，上圖紅框部分可以注意兩個時間點：

左框為2006-2007 年：當時也是因為停止加息導致公債價格上漲，這期間的「停止加息期間」維持了超長一段時間，公債在一波上漲後不停上下震盪，並沒有走出很強烈的拉升走勢 右框為2018-2019 年：也是停止加息後公債上漲，但在 2019 年後，鮑威爾預防性的開始降息，美國公債價格一飛衝天，對於投資人來說，若真要期待債券價噴出，重點還是在「降息」的啟動。

而投資人可以先抓住一個大方向，就是「債券殖利率與債券價格呈反比」，雖然市場已經押注 2024 年 3 月美國迎來首次降息，但對於未來高利率的「維持」時間應當還有一段路要走，起碼不會是一兩個月內的事情，為此美國公債殖利率不會立即雪崩式下降，長天期國債的價格自然不會馬上爆漲，不過也正是這樣的總經環境，才能造就「長期」布局債券市場的機會與獲利契機。

債券飆漲10%：降息前能繼續追高嗎？

圖片來源:Tradeview

我們可以看到上圖，以元大債券三劍客舉例（00679B、00720B、00751B），這裡很明顯看到三者從今年十月底後一路往上，十二月市場正式確認停止升息，預期明年降息的環境，債券在短短一個半月內飆升了10%以上，投資人要知道這是債券市場，並不是股票，能在這麼短的時間內有這種漲幅，要說他「短線」漲多並不為過，但這樣是不是代表債券不能投資呢？

圖片來源:Tradeview

上圖，同樣是元大債券三劍客，若用週K角度來看，紅框部分就是今年漲幅的長期呈現，對比左邊債券價格不斷破底的大山，其實從2020年以來，債券完全還在歷史低檔，投資人只需記得「債券的投資是長期趨勢」，這種趨勢與利率呈現反向關係，當利率持續下降，債券價格就會上升，長期來看現在的債券價格根本還在低檔而已，所謂的漲勢還沒到來，這也與尚未落實的「降息」總經互相呼應。

台股「規模超過千億」美債ETF

買債首重規模與成立年數，若能經歷完整的多空循環則更能看出該債券ETF的組成在波動下會不會產生問題，以上三檔長天期債券規模都超過千億，最短的成立時間也超過5年，投資人若求穩健可以選擇元大美債20年，只是要注意溢價問題，最新數據來看也還有1%以上的溢價狀況。

00679B

適合：尋求無風險參與債券市場降息行情的投資人 特色：美國政府做為你的擔保人，近乎無風險的資產與可期的價差行情

00751B

適合：想投資優質企業債券的投資人 特色：該債券包含美國A級以上企業債，殖利率高達4.96%

00720B

適合：想追求更高的殖利率 特色：殖利率高達5.35%，差別只在於該企業債多半投資於B級到A之間的投資等級債，評等相較00751B來的低一階，但都是投資等級債種

現在到底要存股還是存債？

結論先行，總結來說兩者是不同的資產，重點還是在配置資產的策略上。由於不同於股票的股息，債息來源通常是政府或是公司企業，只要發債國家、企業不違約，便必須每期固定支付利息，而債息在買入債券價格確定後就是固定的，因此可以利用現階段高債息投資機會，持續建立固定收益部位。

相信投資人應該都聽過一個非常經典的配置，即「 60% 的股市和 40% 的債券」。為什麼會有這麼經典的配置比例呢？主要原因是，從歷史上的走勢來看，傳統的股市和債券之間存在著負相關關係。這兩者之間的價格走勢會出現相互對沖的情況。

當經濟好轉時，股市上漲，利率也上升。而利率上升會導致債券價格下跌。因此，在經濟好轉時，債券的價格對整體回報形成拖累。相反，當經濟不好時，股市下跌，債券的利率下降。當債券利率下降時，債市的價格上升。這就是為什麼配置比例是股市60%、債市40%，而不是相反。因為從長期的角度來看，經濟總是朝著好的方向發展，而當經濟不好時，我們手中持有40%的債券，債券的價格會上升，對股市下跌起到一部分對沖的作用。

美股「規模百億、月配息」美債ETF

在美國貨幣政策正式轉向降息之前，市場將會經歷很長一段的停止加息時間，這段時間內若沒有重大的國際事件擾動，則美國長債價格將在低檔區間持續震盪，短線上不容易看到長天期債券價格破底或有更大的跌幅出現，但也不至於出現超巨幅的上漲，投資人可以選擇在美債回檔的過程中，逐步介入到各種長天期國債中，但謹記鎖定規模超過百億美元的美國國債與投資等級公司債，這類債券風險較低又有高債息可領，待美國正式迎來降息，長期債券也將走出高光時刻，以下提供三檔值得觀察的美國長債ETF供投資人參考研究。

原文出處：股股知識庫

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