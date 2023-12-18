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00878、0056、00757、00916、006208…她秀紅通通對帳單：存股就是複利和長期持有

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

存股與人生，你可以雙贏

最近股市持續上漲，大盤一度突破一萬七千五百點，無論是官四金、高股息ETF 00878、0056，海外ETF 00757、00916，還是小車今年後半年才開始集中買進的大盤ETF 006208，通通漲聲響起，庫存未實現損益全是令人愉悅的紅色。

我的交易紀錄停在11/15賣出部分00757買家電，直至現在都沒有任何買賣。一來已籌夠需要支付的金額，二來我的庫存各類股價格皆在相對高點，沒什麼可以下手的機會。目前每月薪水閒錢先撥入證券戶，若遲遲找不到買點，累積至20萬就先挪至定存，作為股災加碼金。既然最近各標的價格令人望之卻步，不如就放寬心，先將股市晾一旁，把時間投入在更有意義的事情上吧！

有句廣告詞說得好：「生命就該浪費在美好的事物上」，人的青春只有一次，如何能踏踏實實走這一遭而不至於白費，就該把時間用在最值得的事物上。

存股最需要的是「時間複利」以及「長期持有」，宜趁早開始並持續投入，不過執行期間除了公司營運走下坡要留意換股外，其實不須花太多心思在此之上；相反的，充實本業能力、維繫家人情感、豐富生活、保持健康……等各方面，需要我們時時刻刻花心思專注去經營。

所謂「魚與熊掌不可兼得」，人的精力有限，同時投入多樣事物容易顧此失彼，而存股卻是讓我們有機會兼得的好幫手。

我們不妨將存股與耕耘人生二者結合，將閒錢投入存股靜待複利成果，刪去不必要的價差操作，再把省下的時間與精力花在「投資自己」之上，例如習得一技之長、用心經營生活、增進家人感情、多運動維持健康。如此才能在多年之後，青春流逝之時，既有工作能力鞏固本業，又有家人、朋友陪伴左右，還有健康體態任你四處遨遊，退休後更有股票資產可以守護老年生活，豈不美哉？

閒錢投資股票，時間投資自己，

存股與人生，你可以雙贏。

圖：紅通通的庫存，南亞、亞泥%數已亂，不顯示

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00757統一FANG+ 00916國泰全球品牌50 006208富邦台50

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