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明年降三碼卡位債市好時機？00679B、00772B、00751B、00720B千億規模債券ETF差在哪

聯合新聞網／ 玩股網
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

【文．玩股特派員】

聯準會「何時轉鴿」一直是今年市場關注焦點，終於在今年最後一次利率會議決策，才鬆口明年將降息 3 碼。債市終於要動起來了，但是要投哪個債？國內四大千億規模債券 ETF，又分別是什麼債？

從 2022 年急速升息以來，「何時轉鴿」就是今年市場關注焦點。畢竟趁百年來第四次股債雙跌難得機會來佈局債市低點，不只可以達成股債配、能穩定領配息，甚至還有機會賺到價差。

只是關注了一整年，公債殖利率漲了一整年，錢投入美債也被套一整年。直到 14 日聯準會在 2023 年最後一次利率會議決策，才鬆口明年將降息 3 碼，美國公債 20 年殖利率在 2 個交易日跌 4.73% ，至近四個月低點 4.278。債市終於動起來了，但是要投哪個債？有什麼差別嗎？

一般台灣投資人很難直接買到債券，通常會以 ETF 的方式參與。在台灣目前超過 200 檔的 ETF， 債券 ETF 占比也越來越高。資產規模千億以上等級 ETF 有八檔，扣掉幾檔熱門的 0050、0056、00878 跟 00929，另外四檔就是債券 ETF。想佈局債市，這四檔有哪裡不一樣？

台股債券 ETF 市場有多熱？

今年以來所有 ETF 流入金額接近 9,000 億元，光是債券 ETF 資金流入金額就接近 6000 億的水準，相當於七成左右的資金都在買債券。

以規模來排序，前四名是元大美債 20 年、元大投資級公司債、中信高評級公司債、元大AAA至A公司債，每檔ETF淨流入都有接近500億元的水準。四檔加總起來，也跟一個 5000 億的國安基金差不多級別了。

這麼多錢都匯集到這裡，到底大家都在買什麼債？

元大美債20年（00679B）

2017 年發行，至今已近 7 年，是四檔債券ETF最老牌的 ETF。資產規模 1,300 億是債券類ETF的老大，受益人數 22 萬，也是債券 ETF 最多。

主要追蹤 ICE 美國政府20+年期債券指數，也就是只買美國財政部發行的公債而已，因為有美國政府發債，違約機率很低，風險也最低。不過現在很多人買這檔都是為了要賺配息+價差，賭降息。要注意的是，這檔ETF時常溢價，所以出手前先確認是否買貴了，貴多少？

中信高評級公司債（00772B）

2019 年發行，主要追蹤的指數是彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數，也就是經過彭博評估比較優質的公司債。主要買進至少穆迪 A- 或S&P A3評 等的美元計價公司債，並限定單一產業不能持有超過20%。

目前最大持有部位是賣百威啤酒的百威英博（1.07%），這是世界最大的啤酒公司，也是唯一持股超過1%的公司債，其餘都不到1%，非常分散。每月配息，在 2023 年中旬以後，每次配息的年化殖利率都有 4.4% 以上。

元大AAA至A公司債（00751B）

2018 年發行，成立五年以上的元大 AAA 至 A 公司債，主要追蹤彭博美國 20 年期以上的 AAA-A 公司債流動性指數。會特別強調流動性，是因為這個指數會排除流動性太小的債券。

目前最大佔比是安海斯-布希1.14%，這是百威英博的子公司之一，也是美國最大啤酒。第二名以後佔比都低於 1% ，聯合健康保險、輝瑞、康卡斯特等等。以投資二十年以上來思考，買進這些比較偏向民生必需品的公司債，也相當合理。每季配息，今年四次配息下來殖利率超過 5%。

元大投資級公司債（00720B）

同樣也是在 2018 年初發行，是僅次元大美債 20 年發性第二九的債券ETF，主要追蹤的是彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數，也是四家裡面投資評等最低的債券ETF。

持有部位佔比最大的兩檔，分別是飛機製造商波音（1.41%）及美國藥局龍頭 CVS（ 1.39%），其餘都低於1%。除了民生必需企業，也比較敢配置像是景氣循環類企業。持有BBB等級公司債佔整體近八成。季配息，今年配息殖利率超過5.5%。

從四檔ETF比較來看，雖然都是買債券，但背後的組成還是有差異性。提醒你，債券的風險不同於個股，不是票面價值貶值的風險，而是還不出錢倒債的風險。風險程度不一，也導致反彈速度快慢不一。風險低，當然報酬率跟殖利率也是最低的。所以你會看到，當幾檔公司債都已經彈回八九月末跌段起跌點的位置，只剩下連結美國公債的元大美債 20 年還有一段距離要追趕。

想拼高報酬的可以考慮元大投資級公司債，因為他們買進評等比較寬鬆，風險就比較高一點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2024年萬八即將出現？這檔權值股2022年、2023年都上漲！

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