黑色購物節、好市多、滿滿人潮…腦中浮現兩檔ETF！ 她：00916跟00924
上週六去好巿多，好難得停車場都停滿，當下才意識到是黑色購物節。
有些產品降的很有感，但如果沒有必要性，其實可以省下來，千萬不要因為貪便宜就囤貨，家裡的地價絕對比囤的貨貴；而且3C家電這類產品常推陳出新，一代比一代強，真的不要進入賣場，看到降價就買，倒不如把錢省下來投資。
我看到這麼多人逛好巿多，只有一個想法：好賺錢啊！
好巿多是全球的企業，排行前十名賺錢的店，台灣就占四家：台中二家、內湖、中和。
台灣人的消費力真的很強！想成為好巿多的股東，可以直接買美股，一股約 US$591.36，換算下來一股約1.8萬台幣。
也可以選擇用ETF的方式參與，像是直接投資美股ETF VOO、 SPY、VDC...等。
想用台股的海外ETF投資也可以，像是00916、00924 (這二支投資嗨什麼頻道介紹過，其他檔ETF也有，如果你有時間可以研究一下哦）
提醒：做任何投資前，還是要做好功課！
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