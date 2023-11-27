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勞保退休金一次領全買ETF完勝月領？ 她用0056、00713、00878、00919、00929算給你看

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

「月領勞保退休金和一次領出來投資，或投資高股息ETF月領股息，哪個划算？」

財經雪倫用五檔熱門定期定額人氣ETF，0056、00713、00878、00919、00929，幫大家算算哪種方式划算。

以下為影音內容：

現在規定年滿60歲，投保年資滿15年就可以選月領或一次領；如果年滿60歲，但是投保年資沒有到15年的話，那就只能夠選擇一次領。

每個人投保的狀況都不同，會有很多的狀況題，可以上勞保的Ｅ化網站，輸入個人資料就可以查詢，就業的第一份至今的工作，投保的薪資多少，全部都會清楚看到，一筆都逃不掉。

勞保退休金月領或一次領再投入高股息ETF，要選擇哪個？

首先要算出幾個數字，2023年的1-8月，平均的投保薪資是34,355元，假設投保時間是30年，一次請領勞保年金就可以拿到大約是154萬，如果是月領大約可以領到1.6萬元。

用最高薪資4.58萬計算，如果一次領勞保退休金的大約可領到206萬，如果是月領的每個月大約可以領2.1萬。

要提醒如果是一次領的話，是用最後三年的平均薪資來計算，月領就是按照投保期間最高的60個月。

一次領勞保退休金投入五檔熱門人氣ETF的殖利率

為方便計算就用最高投保的一次領約莫200萬元，把他投入高股息ETF；跟每個月月領2萬，到底是哪一個比較划算？

盡可能公平起見，0056、00878跟00713；00878剛滿三年是老么，那就0056和00713配合它，就用三年的平均殖利率計算。

0056是5.21％；00713是5.88％；00878是5.62％。差異真的都不大。

另外兩檔，00919剛滿一年多一點，還有出生沒幾個月的00929，因為兩檔上市的時間短，所以就用過去的數字加上預估配息的金額來做計算。

00919就用0.54元計算，它是一檔季配息的ETF；而00929就用0.11元來計算，是一檔月配息的ETF。

00919殖利率是10.6％；00929是7.6％。

知道以上五檔殖利率之後，就可以算出投入的200萬勞保退休金，預估每年可領的金額是多少，進而就可以算出來，每個月大約可以領到多少的股息。

單次投入200萬每月可領股息：

0056：8,683元

00713：9,800元

00878：9,367元

00919：17,667元

00929：12,783元

月領2萬股息 所需資金

上述提到用最高薪資投保的話，可以月領勞保退休金大概2萬塊左右，想要藉由投資高股息來達到月領2萬的效果，需要多少資金。

告訴大家如果找到：

5％殖利率需要的資金約是480萬

7％殖利率需要的資金約是342萬

10％殖利率需要的資金約是240萬

若以每個月領2萬，以勞保月領就可以達到了，但投入高股息ETF最高的00919也僅有月領1.7萬左右而已。但若是往10年後看的話總資金會有怎樣的變化。

十年後勞保退休金 vs 高股息ETF 累計資金

算10年後的金額話之前，就先有年化報酬率，就用成立以來的年化報酬率來看：

00919因為成立時間比較短，雖然剛滿一年已經有年化報酬率了，但因為年化報酬率高達42％...保守一點來看，而00929還未滿一年，還是等時間長一點再納入計算。

0056年化報酬率約是7.24％，10年後會有400萬

00713和00878年化報酬率都差不多是13％，十年後預估會有720萬左右

而00929和00919先不看報酬率，則用本金加上領息金額來看：

00919本金200萬+212萬息=412萬

00929本金200萬+153.4萬息=353.4萬

勞保退休金月領2萬，10年後就是240萬。

結論

以上是算僅供參考，投資不是用計算機或是公式可以算出來，如果算得出來大家都能發財了，事實上一定會遇到很多變因。

很多人選擇一次領但也沒有再投資，而有人投資了但遇到股市崩盤，又後悔買進股票投資。

所以選擇一次領又投資高股息的人，心臟一定要夠強，能夠承受股價漲跌的那種能力，還有真的要有紀律投資，如果不想要冒風險還是選擇月領勞保退休金就好，但前提就是要政府能夠一直維持下去，不要年金改革才可以。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

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