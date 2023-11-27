00878將統一（1216）納進成分股但去年不是才剔除？ 專家：很正常的行為
因為去年00878才把統一賣掉，現在又要買回來了，這次很多人對於這樣的行為感到有疑慮，不過00878其實就是以ESG評級、股利分數…等等，這些自已的選股邏輯在對成分股汰弱留強，所以要是納入的成分股沒有違背這些選股條件，換股就是很正常的行為，我覺得不用太敏感啦！
而且ETF是一籃子的股票，當然不可能全部的股票都是自己喜歡，或是每檔股票都是ETF以自己覺得合理的方式買進的，只要換個方式來想，其實少數不喜歡的股票對整個ETF的影響有限，也就不用那麼在意，有大大問過，那如果ETF大部分都是自己不喜歡的股票呢？這就代表選錯ETF了。
買ETF就是認定它的選股邏輯，好處是不用自己管理，進行換股這些繁瑣的事情，只要不是每次都換幾十檔，進行奇怪、無意義的換股造成費用偏高，這樣我就會繼續買下去。
當然投資這件事情，除了客觀分析以外，主觀的感受也很重要，感覺對了才容易持有的久，所以覺得有疑慮、不喜歡了，考慮換掉也是一個選擇。
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