00878將AI股緯創、廣達皆留下…0056會換掉嗎？ 專家：一採用過去另個是未來

就算同樣是高股息ETF，其實還是要看指數的不同，指數會決定成分股跟權重。簡單來說，00878是採用過去法，0056則是採用未來法，兩者指數精神不同。

00878的選股池是MSCI成分股，再用特有的「股利分數」來排序，然後選前30名當成分股。

股利分數＝(近12個月年化股息殖利率)×25%＋(近3年平均年化股息殖利率) ×75%。

股利分數=(近1年)×25%+((近1年+近2年+近3年)/3)×75%。

股利分數=(近1年)×50%+(近2年+近3年)×25%。

上面的數學式經過整理後，可以發現「近12個月年化股息殖利率」其實是佔了50%喔！也就是說00878指數很注重最近一年的股利。拿開發金做一個例子說明，最近3年的年均殖利率(%)為：0、6.62、4.26

開發金股利分數=0x50%+(6.62+4.26)x25%=2.72

再來算一下廣達，最近3年的年均殖利率(%)為：3.87、8.17、6.07

廣達股利分數=3.87×50%+(8.17+6.07)x25%=1.935+3.56=5.495

可以看出廣達的股利分數5.495，是優於開發金的2.72，所以開發金就被剃除了。00878指數就是依照上述的公式來排序，股利分數少的就剃除，股利分數高的就納入，完全沒有人為的預測空間，所以00878是100%的被動型ETF，就是只有看成分股過去3年的殖利率。

但是0056的指數邏輯則不同，0056是從台灣市值前150大企業中，挑選「未來一年預測」現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股。

請注意「預測」這兩字，但不是由0056經理人預測的，而是由指數公司(臺灣證交所與FTS)合作編製，既然是預測就有人為因素，至於他是怎樣預測也不會說明的，例如2021年6月納入長榮、友達、群創…，就都是預測的，也沒有說明是如何預測。

所以廣達、緯創能不能繼續留在0056內，就要預測一下明年的殖利率啦，我會嘗試預測一下，當然預測就存在誤差，也有可能指數公司跟我的預測不同。我會從今年獲利，往年盈餘分配律，預估股價來算出未來一年的預估殖利率。

根據FactSet對19位分析師最新調查，廣達(2382) 2023年EPS預估：中位數由9.16元上修至9.24元，其中最高估值10.66元，最低估值7.4元，預估目標價為292元。如果用EPS 9.24元計算，過去盈餘分配律約80%，預估明年發放股利為7.39元，用股價250元預估，明年殖利率=7.39/250=2.956%。

參考0056最近幾年的年均殖利率約在6%左右，廣達明年不到3%的殖利率明顯會成為拖油瓶，也就是被指數公司剔除的機率很高，除非指數公司的預測方法跟我不同。比如指數公司預估廣今年賺10元，明年一樣配10元，然後預估廣達股價在200以下，這樣明年廣達的預估殖利率會在5%以上，就不會被剃除了。

從上面的說明可以看出，「指數公司預測」存在著很大的不確定性啊！所以就算我再怎樣認真預測，只要指數公司跟我想的不一樣，我的預測也是白搭，所以0056指數就是主動型的，因此0056我也歸類為主動型的ETF。

緯創會不會被0056剃除，也可以用我上面的方法估計，但是我不會去估計了，因為0056主動型的指數就存在未知數，說不定人家估計方法跟我大不同？例如長榮今年配息70元，殖利率超高卻被0056剃除；同為航運股的裕民只有配息3元，卻留在0056裡面！所以0056會調整那些成分股？12月等公告最實際啊！

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