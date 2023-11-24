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00878剔除開發金（2883）…恐出現賣壓？ 專家：中長期投資人樂觀想能持有低價成本

聯合新聞網／ Andyworld
台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片

國泰永續高股息（00878）這週進行今年的第二次換股。這次的換股進入三檔成份股，同時也剔除四檔。

進入的三檔分別是：

聯電（2303）、世界先進（5347）與統一（1216）

剔除的四檔分別是：

南亞科（2408）、中鋼（2002）、技嘉（2376）、開發金（2883）

開發金去年沒有發放現金股息，所以造就被大家預料會被列入剔除名單當中，事實證明他就是這次剔除的對象。從國泰投信的官網查詢到11/23的資料顯示，00878目前還擁有約39萬張的開發金，如果要在近期內拋售換股，有可能會造成開發金的一些賣壓！

開發金如果遇到賣壓，股價遭受到波及的時候，各位會做什麼選擇呢？開發金累積到10月的EPS達到1.12元，雖然還不及去年同期，但是以今年的狀況來說，要超越去年的1.23元應該不是難事，只是今年的債市一樣不好，如果開發金的配息又受到影響，導致配息難看，我想很多存股族一樣不會買單。

可是換個角度想，如果你是中長期的投資人，事情總有否極泰來的時候，若是趁股價下殺讓持有低價的成本，也是個不錯的策略，但前提是，你真的要很有耐心去等待股價的回升。

事情沒有絕對的答案，自己去衡量接受的狀態，有些人覺得幾個月算很久，有的人接受度卻可以用「年」來當作單位；有些人可以接受領股息，有些人卻要賺價差。我只能說做自己可以接受的選擇就好啦！

◎本文已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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