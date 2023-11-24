投資不買貴…存股00878、00929、00935、00936怎操作？ 專家分析：要注意折、溢價

【文．玩股講客人】

買ETF時就要注意折、溢價，買到折價好比投資個股買便宜，買到溢價就如同買進成長股，雖然買貴確有機會賺到價差....

投資ETF除了買趨勢，有一個重點就是不能買貴，這時候要看淨值跟市值的對照，所謂淨值就是這檔ETF每單位扣除負債之後的「實際身價」，至於市值就是大家買賣的價格，所以如果有一檔ETF淨值是20元，但現在市價賣15元，這種就是便宜，叫做「折價」。反過來說，ETF每股淨值是10元，市價15元，每單位ETF市場賣的比實際價值貴5元，這就是溢價，因為價格溢出來了，太貴了。

當我們買ETF時，就要注意折、溢價，最好都能買到折價，就好比投資個股要買便宜一點，像是價值投資不買貴，如果買到溢價倒也不是不行，但你必須要確定ETF有機會繼續上漲，這就如同買進成長股，現在雖然是買貴了，但未來的成分股或操盤還能上漲，那麼之後還是能賺到價差。

那麼我們怎麼找？很簡單，你可以一檔一檔ETF慢慢查，因為ETF本身就是投信公司發行，網站上會每天更新最新淨值，有些ETF投資海外產品或期貨，那種的淨值就會每天更新，不限於台股開盤，ETF市價則隨著台股交易變化，所以有時候折溢價的差距就會更大。

不過那是土法煉鋼的方式，其實你也可以再玩股網的「台股ETF淨值及折溢價」找到大部分的ETF，延續折溢價的話題，接下來我就來操作示範一下，平常都怎麼研究ETF的，以我個人習慣都是投資台股為主，所以接下來設定會以國內成分證券指數股票型基金。

台股溢價前五大ETF

台股ETF淨值及折溢價

首先是溢價前五名，也就是相對淨值比較偏貴的意思，分別是國泰永續高股息（00878）、永豐臺灣加權（006204）、野村臺灣新科技50（00935）、元大臺灣永續ESG（00850）、國泰台灣領袖50（00922），其實裡面成分股大家應該都很熟了，但我還是稍微簡單追蹤近況。

從以上ETF來看，只要是最近上漲到溢價的ETF，很明顯都是AI及台積電，所以你也不用怪為什麼這麼ETF都偏貴，原因就是他們成分股本身都是成長股，不然就是狂漲狂拉的高價股，這當然也會反映在ETF的議價表現上囉。

台股折價前五大ETF

台股ETF淨值及折溢價

接著是折價ETF，這就比較屬於價值投資型了，一樣我用網站排序下來，折價最大的前五大股票型基金，分別是兆豐藍籌30（00690）折價2.34%、中信上櫃ESG30（00928）折價0.51%、復華富時高息低波（00731）折價0.21%、復華台灣科技優息（00929）折價0.11%、台新永續高息中小（00936）持平，一樣分別來看看近況。

00690：這檔ETF編成指數是以台股藍籌股為主，也就是營運規模、市值最大的績優股，其實也屬於權值股投資的一種方式，持股前五名分別是台積電近三成、聯發科高逾一成、台達電6%，中華電及富邦金高於5%，顯然又是被台積電掌握，但因為這檔ETF買進國內各行各業龍頭，所以還多了電信、金融產業，但整體來看，持股不少景氣循環成分股，折價2.34%也是最多，不過這算是例外狀況，因為剛好遇到今天除息行情，如果還原1元回去，反而是溢價狀態，仍符合前面溢價ETF的特質：高度持股台積電、聯發科。 00928：這檔ETF專門買上櫃績優股，投資股票的股本就會比較小，主要想拼的是大盤一直爛，這時候爛盤就很容易出飆股，尤其是上櫃股票更好拉，前五大持股分別是全球電子紙龍頭元太近15%，美妝龍頭寶雅及數位投影機公司中光電則有8%以上，再來是半導體相關的環球晶持股近7%，同族群的世界則有5%以上，折價0.51%。 00731：ETF如名稱，顧名思義，就是要高股息低波動，前五大持股分別是鴻海接近10%、廣達約7%，後面三檔金融股包含富邦金、中信金、國泰金都在6%附近的持股水位，所以近期鴻海、金融股走弱，似乎也影響到淨值走勢，折價0.21%。 00929：這家應該不用多廢話了吧？有買ETF的大家應該都很熟，最近則是最大持股4%以上的聯發科帶動上漲，另外大聯大、矽創、京元電、新普都持股3%以上，半導體老大台積電、二哥聯發科最近又帶頭衝，其實折價0.11%並不多，因為今天還有除息0.11元，如果還原回去，一樣也是溢價的啦。 00936：這檔最新上市的ETF，主打永續高股息，而且選擇中小型股也偏冷門，通常這類型的股票都比較不會震盪，獲利就是穩定成長，等待上漲的那一刻，而且都是彼得林區說的「無聊股」，前五大持股分別是聚陽高於5%，啟碁、中美晶、東陽、京元電都在4%以上，確實沒有半導體大型股，換句話來說，大盤上漲跟他無關，但持股獲利只要穩定上漲，其實還是有機會緩緩向上走，這檔ETF目前正好沒有折溢價。

從這些折價ETF來看，撇除00690、00929除息因素不提，另外三檔ETF投資持股確實都是冷門股居多，而且有些持股確實也下跌，這相當符合價值投資的精神。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：ETF分成價值型、成長型？00878、00929、00935、00936怎麼分？