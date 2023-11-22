00878剔除開發金（2883）…AI概念股全留成分股！ 專家：這期應該「三進四出」

00878刪開發金2.4萬張 AI概念一檔都沒動

11月21日投信賣超前十名。

在連續三天持股毫無動靜之後，在證交所今天(11/21)盤後公布的投信賣超，開發金排在第1名賣超24,499張，第2名宏碁11,063張、第3名中鋼10,579張，這三檔剛好都是878的成分，而且賣超張數異常增加，看來應該就是從21日開始調整，「投信賣超」已經提前透露了878的動作。

果然在21日下午5：30國泰最新揭露的持股，00878昨減了開發金24,619張（減幅5%）、中鋼（2002）和宏碁（2353）分別減少了大約1萬張（減幅各5%），還有南亞科（2408）4951張（減幅8.3%），一個交易日減少這麼高比例的持股，應該可以確定下半年就是這4檔要剔除。

而因為8月非定期調整多納入技嘉，所以這次能納入的只有3檔，未來幾天就會現身，這期應該就是「三進四出」。

先前大家不斷預言56878在年底會刪AI，但我們在9月中就根據指數規則逆風預估「很難啦」。現在答案揭曉，依照第一天調整的情況來看，六大AI概念股，包含廣達、緯創、技嘉、華碩、光寶科和英業達，都沒有要刪除的跡象，其中2376技嘉今天還多買了218張，所以幾乎確定這次「AI不會刪了」。

這就是為什麼我們總是不斷要大家去「瞭解指數規則」，而且要長期觀察ETF調整的慣性，這樣看到網路上很多毫無根據的預言和唬爛，才會有自己的判斷能力，才不會被牽著鼻子走。

接下來等新納入三檔的出現，878這一期三進四出名單就完整了，大家也可以猜看是誰要被納入。更多最新消息，歡迎持續追蹤柴鼠YT和FB。

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