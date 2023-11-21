00713近幾年報酬率市值型0050、006208皆不敵！ 她製股息加薪表：月領1-10萬需多少成本

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，說起高股息ETF圈的黑馬，元大台灣高息低波（00713）的故事堪稱勵志，靠著多年殖利率、報酬率雙高成績單爭取一席之地，一步一腳印長大，如果想靠他實現月領10萬目標，有可能嗎？

00713是2017年上市，這個年資在高股息中稱得上是前輩了，只是它比較屬於「大器晚成」的類型，當初以30元價格發行，對一般小資來說直接買一張有點壓力，元大家族又有0056這位光芒耀眼的學長存在，行銷上也沒那麼積極。

好在00713自己蠻爭氣的，上市以來成績很不錯，搶下好多年高股息ETF績效王，近來殖利率數字也亮眼。

當然距離成功還需要一個爆發的關鍵點，大概是看著新時代的年輕高股息ETF各自闖出一片天，00713決定跟隨時代浪潮，先是2021年起大幅拉高配息金額，2022年中宣布改為季配息，1年發4次股利，同時引入收益平準金，這下果真點然了買氣，人氣、規模大幅成長，成為不少人的口袋名單。

只是環境變化快速，如今高股息圈是百家爭鳴，最近一年多的挑戰者也是不少，例如：群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）就是其中佼佼者。

00713上市以來績效如何？

2017年至今過了6年多，00713交出的這份成績單無愧高股息ETF績效王之名，最近3年和5年中短期的報酬率，在它的領域可說是沒有對手，也更勝市值型ETF如0050、006208、006203等等。

之前喜歡用低調黑馬稱呼，黑馬自然就是優秀的表現，低調則是轉季配前比較...乏人問津。肯定有些人會認為，資深的高股息ETF資料較少，也許新一代高手輩出，例如第一檔月配超紅的00929或是主打精準高息人氣也很旺00919能夠勝出。總之就等這兩檔更多時日累積成就囉。

靠00713月領1至10萬！

1.估算股息

00713上市以來共有9次配息紀錄，一開始是年配息，數季比較少也比較單純，也很固定在11月20號前後除息，從2022年中開始改制季配息，時間選在3、6、9、12月。

可以發現00713早期的配息策略比較保守一些，作為一檔績效突出的高股息，不像現在的年輕一輩，一出場就要拚個新聞大洗版「首配」即巔峰，當時也沒有這麼激烈的風氣。

直到2021年，00713一舉將現金股利拉到3元以上，殖利率直逼7％，熱度果然跟著上升，之後的2022年也很接近3元，今年已發3次，即將到來的12月分配金額，會在11月30號公布；已目前00713的淨值觀察再發0.84元應該是沒什麼問題，這樣全年會是3.04元，維持3元附近的水準，那就用一年發3元為基準。

2.估算股價

前面有分享過去00713表現不錯，全名裡面雖然有的低波動但是股價節節高升，比很多追求成長的標的還會漲，如果把2017年上市起算至今（截至2023.11.09）每天的收盤價找出來，直接平均會是36.15元。

這樣可能會有些失準，畢竟現在想持續買到「超便宜的」00713，只能冀望股災了，但投資人總是希望手上的標的能夠持續長大，更何況過去6年多大趨勢是正成長，所以這邊改成2023年起算，看今年的數據，這樣平均的股價會是43.57元（截至2023.11.09）。

有這些數據就可以模擬了：

上圖表的數字僅供參考，已經是很樂觀的試算了，想要有感加薪「最低門檻」1萬元，得要投入174萬元，期望現在就靠高股息ETF退休，月領10萬元過上衣食無憂的日子，得先砸1740萬元。

月領10萬股息除了自己本身財力雄厚，不然就要靠幸運女神眷顧中樂透，對決大多數的小資族、上班族來說「存股」會是一段漫長枯燥的旅程，表格適合放在中心做規劃，問問自己每個月能提撥多少閒錢在投資上，有沒有耐心堅持到成功的那一天呢？

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