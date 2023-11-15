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渣就好別跟股票談戀愛？ 專家曝「放長線釣大魚」：因0056、00878、00929這些熱門ETF出現

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。中央社資料照片
台股示意圖。中央社資料照片

看到最近的聯發科（2454）、台積電（2330）、華碩（2357）...接連大漲，你是不是也很想跟這些股票談戀愛、緊緊地摟著它們的腰不放手？但是又害怕事後會被它們打巴掌呢？

其實，早在民國七O年代後期、台灣錢淹腳目、台股第一次攻上萬點關卡的時候，當時很多的股市專家就倡導「別和股票談戀愛」，意思是：雖然股市大漲，但是投資人不要對手中的股票依依不捨，即使是「班花、校花」等級的股票在手，該賣的時候就要勇敢賣掉、分手！

果不其然，台灣加權股價指數隨後就從12682點的最高峰，一路下跌到2486點的最低點，跌幅高達80%，當初和股票談戀愛、捨不得分手的投資人，每個都哀鴻遍野、一個一個慘賠出場。

不過，現在股票市場的環境條件、時空背景已經和30多年前的股票市場大不相同，投資人要懂得和股票好好地談戀愛，不要輕言分手。理由是：

一、暴漲暴跌變成上升趨勢

當時台股指數的暴漲、暴跌是家常便飯，投資人談這種股票戀愛，就像和具有雙重性格的情人談戀愛，不但風險大、心情也跟著七上八下，很不好受！

現在全民瘋行「定期定額」買績優股、ETF配息型基金（例如台積電、0056、00878、00929⋯），資金持續流入台股，不僅有助於穩定台股，也讓這些ETF基金的淨值、績效、資產規模都呈現上升趨勢，所以跟0056、00878、00929⋯這種持續長大的基金談戀愛，臉上挨巴掌的機率會小很多喔！

二、短線變成長線

當時台股漲不停，投資人大多以短線進出、賺差價為投資方式，當然要「有賺就跑」，不能迷戀個股；現在的投資人則是已經懂得「放長線、釣大魚」，從以前的「賺差價」變成「賺股息、賺配息」，當然可以和好的績優股、ETF基金談一場長長久久、至死不渝的戀愛。

三、隨便賺變成很難挑

當時台股只有兩、三百支個股，隨便買都賺，現在上市+上櫃的個股就將近兩千家，這還不包括各類掛牌交易的基金、特別股⋯投資人當然要以「託付終身」的角度、多方面來挑選戀愛個股。

例如戀愛時，要先瞭解對方有無不良生活習慣、家庭背景是否適合自己、個性會不會突然暴力相向...，一旦發現有以上的負面評價時，還是要勇敢地提出分手、結束戀情。

就好像你要瞭解所買的這支股票的經營者，有無炒作股價的不良紀錄、公司背景是否正派、股價會不會突然暴漲、暴跌...，一旦有以上的負面評價時，還是要果決地賣掉它，並不是和股票談了戀愛，就不能分手！

總而言之，談戀愛...可以讓一個人成長，使你懂得如何好好去愛人與被愛，用內心的真情（情愫）感動她，不讓情人輕易變心；即使雙方分手，也要從中學到戀人好聚好散的道理，雖說是一段感情的結束，卻也是另一個更成熟的開始，不必因為戀人變心或害怕失戀難過，就不再去談戀愛，畢竟天涯何處無芳草、何必單戀一枝花！

相對的，和股票談戀愛，雖然它不會對你撒嬌，卻可以讓你在股市中成長，讓你懂得花心思去瞭解這支個股的股性、基本面、以及買進與賣出的原因，好好看顧手中的股票，別讓它變成地雷股而不自知。

即使最後是賠錢收場、和這支股票分手，也要從中學到投資經驗、教訓以及股市多變化的道理，畢竟股市裡好的股票這麼多，好好從中挑選適合自己投資屬性的個股，那麼下一支個股必定是你名符其實的「班花級」股票。

◎內容已獲撰文者授權，未經同意禁止轉載取用。

2330台積電 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 2357華碩 2454聯發科

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