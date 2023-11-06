0050、006208、00692與00850每月加薪一萬要本金多少？ 她試算：最低約25X萬

市值型ETF有貼近大盤特性，是許多人喜愛的投資產品之一，本文分享前四大市值型ETF，0050、006208、00692、00850，計算平均每月領息1萬元，各別需要投入多少本金。

由於006208、00692、00850的11月配息尚未公布，因此取今年已配股息來推算年平均股利。

貼文圖表可知

0050

年平均現金股利為4.5元/股，月領1萬所需張數為27張： [(12月X10,000元/月）/（4.5元/股X1,000股/張）］=26.6取27 以10/23收盤價123.85推算： ［27張X（123.85元/股X1,000股/張）］=334.3萬，所需成本需335萬元。

006208

年平均現金股利為2.704元/股，月領1萬所需張數為45張： [(12月X10,000元/月）/（2.704元/股X1,000股/張）］=44.3取45 以10/23收盤價71.55推算： ［45張X（71.55元/股X1,000股/張）］=321.9萬，所需成本需322萬元。

00692

年平均現金股利為1.464元/股，月領1萬所需張數為82張： [(12月X10,000元/月）/（1.464元/股X1,000股/張）］=81.9取82， 以10/23收盤價30.9推算： ［82張X（30.9元/股X1,000股/張）］=253.3萬，所需成本需254萬元。

00850

年平均現金股利為1.36元/股，月領1萬所需張數為89張： [(12月X10,000元/月）/（1.36元/股X1,000股/張）］=88.2取89， 以10/23收盤價32.72推算： ［89張X（32.72元/股X1,000股/張）］=291.2萬，所需成本需292萬元。

由圖文五近10年報酬走勢得知，市值型ETF總報酬普遍優於高股息ETF，而高股息ETF(前篇）每月加薪1萬元所需成本低於市值型ETF，可知股息並非投資的唯一評估因子，投資策略會因需求與方向而異。

這四檔ETF每月自動加薪1萬元，以現在股價來說，約需要254～335萬元的成本。

但由於股利與股價受市場波動影響，本文為推算方式而非實際金額，數據僅供參考，另股息非投資唯一因子，投資人應審慎評估並盈虧自負！

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

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