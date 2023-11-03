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00900配息0.224元…想月領一萬需多少成本？ 他估算：要有13X張

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。報系資料照片
台股示意圖。報系資料照片

Hello大家好，我是知美。

2023年11月1日，富邦投信官網配息公告，00900富邦特選高股息30，今年第四季季配息金額0.224元。

利用公告當天收盤價格12.58元計算，單次年化配息率7.12%。

想要挑戰平均月領1萬元現金股利，總共需要持有幾張？

10000/(224/3)=133.929張，總共需要多少成本？

133.929*12.58*1000=168萬4827元

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00900富邦特選高股息30 ETF 配息

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