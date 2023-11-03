00900配息0.224元…想月領一萬需多少成本？ 他估算：要有13X張
Hello大家好，我是知美。
2023年11月1日，富邦投信官網配息公告，00900富邦特選高股息30，今年第四季季配息金額0.224元。
利用公告當天收盤價格12.58元計算，單次年化配息率7.12%。
想要挑戰平均月領1萬元現金股利，總共需要持有幾張？
10000/(224/3)=133.929張，總共需要多少成本？
133.929*12.58*1000=168萬4827元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言