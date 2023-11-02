小0050價格也比006208便宜！ 專家推00850：四年績效對比大盤維持「大贏小輸」

網友詢問，00850號稱「小0050」，不過成交量差0050一大截，討論熱度還不高，只剩價格便宜，真的能長抱嗎？

00850是108年8月掛牌的，至今也默默超過4年了。

我認為這檔ETF低調的原因主要有2個，首先是它強調「永續ESG」，雖然這個概念在近年資本市場中蔚為潮流，但是在股民眼裡，熱度可能遠不及麥當勞肯德基。

其次，在今年以前，這檔ETF還是「年配息」，放眼當前各類ETF紛紛追求「季配息」、「月配息」的環境中，自然少了投資人關注的目光。

不過這檔ETF，在今年中做了一項非常重要的更動，那就是從「年配息」改為「季配息」。

可別小看這項調整，不僅使得這檔市值型ETF擁有和大部分高息ETF相同的配息頻率，更是一躍成為當前極少數同時擁有「台積電」與「季配息」的商品，在配置上也有了更高的靈活性，例如組一個市值型+高股息的月配組合。

至於能不能長抱？畢竟也上市4年了，讓數據說話：

109年漲28.3%(贏大盤1.2%)； 110年漲26.6%(輸大盤0.4%)； 111年跌17.5%(贏大盤1.2%)； 今年以來漲18.7%(輸大盤0.3%)

總結4年來對比大盤維持大贏小輸，雖然不可能出現像今年高息ETF全面輾壓大盤的瘋狂表現，不過作為追蹤大盤的選項，穩妥妥的沒問題。

尤其目前幾乎所有季配息ETF，大部分是高股息屬性，所以都沒有台積電。為了避免「股市大漲我平盤」，或是「台股小漲我大賠」的窘境，在資產組合中加入台積電是必須的，無論是直接買進個股、或是透過ETF間接持有，特別是現在台股還在半年線跟年線之間掙扎。

所以我認為，雖然00850目前成交量不大，但是它和高股息有不同的報酬特性，加上價格比0050、006208便宜，報酬也算是非常貼近，配息頻率還更高，只要市場開始注意到，金子最終還是會發光的，完全不用擔心。

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