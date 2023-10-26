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00878跌破20元該賣還持有？ 專家「繼續買」：維持紀律和規劃！

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

A朋友打開看盤軟體：「00878持有市值越跌越多，看的好不安。」

B朋友：「早就教妳了，只要看張數就好，存股是存張數，不是在存市值！」

想想這應該也是不錯的方式喔！

最近AI題材慢慢淡掉，00878成份股有緯創和其它檔AI股，這些股票的股價回跌後，00878的淨值也跟著下跌，於是就出現以上A朋友跟B朋友的對話了，我覺得這應該也是「錨定效應」的關係。

之前00878越漲越高的時候，A朋友看到報酬率越來越高，非常開心，但對於自己持有市值的定錨點也漸漸不自覺往上調整，一直到現在下跌了，得失心開始作祟就會感到不安，B朋友的觀念就很正確，存股看張數才是重點。

回到00878，其實不論是哪一檔ETF，股價或是淨值的漲跌是必然的，不過也因為成份股都會一直汰換，不用擔心資金會一直被侷限在某個產業或某些股票（以00878選股邏輯來說的話），這也是我覺得存股可以選擇高股息ETF的好處之一。

除了AI題材冷掉以外，00878有約22%的成份股是金融股，所以也有大大會擔心，不久前金管會發佈新法規是否影響到金融股用老本配息的問題，這樣00878還能繼續買嗎？

因為現在價格下跌了，同樣金額可以買到更多00878，我當然會繼續買！

而金融股的問題，00878持有都是好的大型金控，雖然金管會的法規確實是一個變數，但就算站在最壞的角度來看，金融股影響00878最多也就是20%左右，我不會擔心也不會因此改變決策。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 AI 金融股 成分股 季配息 ETF 緯創 金管會

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