新「月配息ETF」00934是比00929更好的選擇？ 他：風險被歸類在RR4穩健等級

台灣的投信對於「高股息ETF」的議題真是越玩越上手，好像只要搭上「高股息」三個字，一推出市場就會有一定的客源保證。繼上次介紹過「月月配的「臺灣永續高息中小型ETF」即將登場」之後，這篇來聊聊中信投信即將推出的「中信成長高股息ETF」。

細部資訊

1.基本資料

上表是中信投信對於該檔ETF所設立的廣告專頁中截取。從MoneyDJ中查詢經理人張圭慧，發現他可是經驗豐富，曾經掌管過元大臺灣五十（0050），在2004年到2010年擔任元大多個ETF的經理人，之後也曾經到街口投信，現在則是在中信投信，而目前除了掌管這款ETF之外，也是「中信永續關鍵半導體」、「中信臺灣智慧50」與「中信特選小資高價30」的經理人。

經理費為正常常見的0.3％左右，而保管費也是正常的0.035％。

配息頻率則是屬於月月配息。

風險報酬屬性是被歸類在RR4的穩健等級。

申購價格落在15元，也就是每張15000元。

2.選股邏輯

中信投信的官網對於這檔ETF的選股邏輯用一張表解釋，也就是有以下幾點：

1.市值性：前200大或前300大但殖利率有達前50名。

2.流動性：近3月日平均成交額達2000萬。

3.三大指標篩選：

股息率：近一年殖利率不低於採樣範圍股票之近一年殖利率中位數。

配息穩定性高：近五年平均現金股利發放率為正，且至少有四年發放現金股利。

財務體質：近四季稅後純益及近四季EPS總和為正數。

4.填息能力：上述選出來的股票再依據歷史填息表現較佳之50%優先選入。

5.排序因子依據四月及九月的特性而有所不同：

股息因子：採近一年殖利率、近五年填息天數平均數以及標準差。

成長因子：採近四季每股營業收入YoY以及近四季稅後EPS之YoY。

品質因子：採近十二季平均稅後ROE以及近十二季平均稅後EPS。

四月即將面臨配息，所以篩選條件偏重股息：50%*股息因子 + 20%*成長因子 + 30%*品質因子。

九月多數公司配息結束，篩選條件則偏重成長：20%*股息因子 + 50%*成長因子 + 30%*品質因子。

第五個選股邏輯因為月份面臨的事件不同，而著重在不一樣的選股條件，四月所重視的股息因子分數瞄準即將到來的配息旺季；九月著重的是配息後的成長力道。這兩項也是該檔ETF的重點宣傳詞之一「淡季攻成長+旺季鎖股息」。

3.產業分佈

從官方釋出的產業配置比例來看，不同產業的分佈還算是廣泛，但是從「比例」方面切入的話，仍然以電子業為居多，佔了約81.5％。這對於不喜歡電子股的投資人而言，是否能夠接受？

4.前十大成份股

前十大成份股當中，就航運的萬海是其中一個非電子股。前十大成份股就超過整個ETF50％的資金，若扣掉萬海的比重，電子股也佔了約47％。換言之，剩餘不到50％的比例則是給40檔個股去分拆。

想法與感想

這款ETF最讓投資人吸睛的部份莫過於月月配，臺灣投資人對月月配息似乎很有深的執著。換個角度來看，一檔ETF每年收息的部份就是這麼多，若是分成12個月來配給投資人，好處是不會一下子達到二代健保補充保費扣款的門檻（兩萬元），不過如果張數不多（每次收息的金額很小），每次被扣10元手續費的代價也是很頻繁。

在選股邏輯中對於股息的判斷是採取「近一年殖利率不低於採樣範圍股票之近一年殖利率中位數」，也就是要在採樣標的的水準以上，而且至少四年要發放現金股利。個人覺得這方面會保有一定的品質，至於會不會讓收息衝高，則有待再觀察。另外，配息後的換股傾向高成長的標的，我想對於填息有一定的幫助，至於對股價是否有幫助？也是日後觀察的重點！

選股邏輯篩選出來的產業當中，電子股的比重的確不小，非電子方面則是還算分散，這部份則是提出來讓投資人依據自己的喜好來判斷了。費用方面客觀而言，目前看起來中規中矩，期待該ETF規模更大之後會有調降的可能，如此對投資人而言才是更正向的改變。

就讓大家期待看這檔ETF是否能做到旺季鎖股息，淡季追成長的目標啦！

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