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00936「月配息ETF」…先扣除市值前50大公司！ 專家：經理費偏高無平準金機制

聯合新聞網／ andyworld
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

近年來在政府股利之下，臺灣的ETF產品百花齊放，一時之間真的讓投資人很難選擇。這陣子新聞上出現斗大的標題，打著臺灣第二檔月月配的高息ETF即將募集上市，想必又要造成一些轟動了，對於這檔ETF，大家有怎麼樣的瞭解呢？

一、新聞上的資訊

每家的內容感覺都差不多，個人猜測是投信上市前操作的新聞稿內容。至於上面內容的重點，幫大家節錄幾點：

1.由台新投信發行，名稱為「台新臺灣永續高息中小型ETF」代號00936，10/16開始募集。

2.國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ETF。

3.據統計，2020年7月31日～2023年7月31日期間，臺灣永續高息中小型指數回測累計報酬率高達110％，大勝臺灣加權股價指數的51％及MSCI臺灣ESG永續高股息精選指數的77％。

二、台新臺灣永續高息中小型ETF的細部資訊

這檔即將募集的新ETF，官方也有專屬的網站介紹，以下將基本資料、選股邏輯、產業比例、成份股等資訊跟大家分享。

1.基本資料

由上面的資料可以得知，00936的經理費為偏高的0.4％，保管費則是和其他ETF相似的0.035％。每張發行價格與許多新興ETF一樣落在台幣15000元。指數每半年調整一次，即6月與12月。至於大家最關心，也是投信大打廣告的配息頻率則是月月配

2.選股邏輯

從官網歸納出的幾個選股邏輯來看，第一步驟是先扣除市值前50大的上市櫃公司。第二步驟是著眼於流動性。第三步驟開始是我認為比較關鍵的核心，也就是先篩ESG，再來第四步驟是獲利，最後一個步驟就是依條件排列選出。

在ESG的篩選上，該指數是採取「臺灣永續評鑑等級BBB級以上」且「排除爭議性」與「重大事件黑名單」的公司。

獲利方面則是以「近2年ROE為正數」來當作篩選條件。

最後一個篩選的步驟則是靠兩個條件來排序，第一個為「臺灣永續評鑑評級」，第二個為「預估股利指標」。所謂的「預估股利指標」就是股利指標x(1+累積前三季同期每股稅後盈餘成長率) ，股利指標＝近四季現金股利/審核資料截止日股價。

為了避免某個成份股佔比過重導致表現失衡，所以有設有個別成份股上限10％的限制，同時不得超過「自由流 動市值佔比」和「近3個月平均成交金額佔比」平均值之2.5倍 。

以上就是這檔ETF的遊戲規則！

3.產業分佈

這檔ETF的產業分佈在官網上直接用「電子」與「非電」幫大家做出區別，若是依照官網上的敘述，目前的狀況大約是電子：非電=7：3，對於不喜歡電子佔比過重的投資人來說，是個可以考慮的選擇。

4.前十大成份股

看完了選股邏輯和產業佔比之後，來看看這檔ETF的前十大持股。在十個名單當中有三檔為傳統產業，分別是聚陽、東陽與豐泰，產業分佈就如上述的配置一般，其中聚陽還是權重5.16％的第一大持股。聚陽與東陽的產品還跨足到現代科技產品，未來的發展性不可言喻。

三、想法與感想

除了常常跟大家提到的類臺灣五十（0050和006208）及高股息（0056和00878）之外，我還有配置資金在0051，也就是元大中型100，看上的就是中小型股價活潑的特性，所以僅是當作價差操作的標的，不過也因為股價活潑，所以配置的資金也不多。這檔以中小型股為母體，又加入ESG和高股息的篩選條件，因此資訊一見報，的確有吸引到我的注意。不過看過該檔ETF的資料後，有了以下一些想法：

1.配置非電產業有接近三成的比例，這方面比較是符合我的投資喜好。

2.不過對於股利指標這項條件，在投信官網能夠找到的公開說明書顯示認為，該檔ETF所參考的股利指標是採用過去四季的殖利率與前三季的EPS成長率搭配得來的數據，而我的做法則是追蹤過去至少三年的配息政策，這方面就比較不符合我的想法，不過該檔ETF有兼採EPS成長率，這方面我是非常認同的。

3.最後，該檔的經理費為偏高的0.4％，而且沒有平準金機制，對於績效和配息狀況都還有待觀察。

這檔ETF強調的中小型「爆發性」與「高股息」對投資人而言是有達到吸睛的目的，然而面對一個新上市的ETF，個人認為不用急著追買，至於經理費、配息機制與績效的考驗，則是上市運作之際可以多加觀察的部份，等它的表現有達到你的要求後再納入口袋名單會是比較保險的作法。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00936台新臺灣永續高息中小型ETF 月配息

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