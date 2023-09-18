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00919+00878+0056月領1至10萬「加薪圖表」曝光！ 打造自己的領息組合

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

Hello大家好，我是知美。

透過季配高股息ETF，0056+00878+00919，打造月月領息組合：

想要月配1萬，年配12萬

需要20.00張0056，成本69萬6000元

加上28.58張00878，成本58萬3143元

加上24.70張00919，成本52萬0494元

所需總成本179萬9637元

想要月配10萬，年配120萬

需要200.00張0056，成本696萬元

加上285.72張00878，成本583萬1429元

加上246.92張00919，成本520萬4939元

所需總成本1799萬6368元

以上單年度現金股利，採用「近一季現金股利「乘」2023配息次數」計算；不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。

留言告訴知美：每月能夠領息幾萬才算是財務自由呢？

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

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