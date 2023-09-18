00919+00878+0056月領1至10萬「加薪圖表」曝光！ 打造自己的領息組合
Hello大家好，我是知美。
透過季配高股息ETF，0056+00878+00919，打造月月領息組合：
想要月配1萬，年配12萬
需要20.00張0056，成本69萬6000元
加上28.58張00878，成本58萬3143元
加上24.70張00919，成本52萬0494元
所需總成本179萬9637元
想要月配10萬，年配120萬
需要200.00張0056，成本696萬元
加上285.72張00878，成本583萬1429元
加上246.92張00919，成本520萬4939元
所需總成本1799萬6368元
以上單年度現金股利，採用「近一季現金股利「乘」2023配息次數」計算；不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。
留言告訴知美：每月能夠領息幾萬才算是財務自由呢？
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