00933B「月配+收益平準金」更兼顧資本利得！ 投資債市須注意2關鍵

近期債券市場詭譎多變，該如何在投資市場中避免踩雷，又該如何尋找好的投資標的？

受到美國多項經濟數據優於預期，市場對聯準會降息期待有所延遲，加上美國財政部近期宣布要大量發債，就影響買債殖利率往上走高的趨勢，突破2008年以來的高點，應該讓許多年初就陸續進場投資債券的投資人，是有一些灰心的。

其實，根據最新聯準會的利率點陣圖顯示，本輪升息循環其實預計在今年就會結束，明年其實有機會進入降息的週期；也就是說目前債券殖利率上揚空間是有限的，債券價格也呈現大幅折價的情況，所以未來成長空間很可觀。

美債被降評 投資人該擔心嗎？

在降評消息方面，美債其實不是第一次被降評了，市場反應其實不像之前來的意外。

從現實面來看，美國公債其實還是被視為全球最安全跟流動性最高的一個資產，市場地位其實蠻難在短時間被動搖的。

除了公債之外 美國銀行狀況如何？

其實大部分的美國大型銀行還是屬於很高的信用評等，觀察投資級主順位金融債的利差，在消息前後其實也沒有比較大幅的擴大，所以其實市場的反應不大。

其實銀行業在2008年金融海嘯過後，是有受到比較嚴格的規範要求，像是國際組織金融穩定委員會，每年都會公布一個全球系統性重要銀行名單，就是俗稱的G-SIBs銀行名單。

G-SIBs銀行其實就是需要提列額外的資本緩衝，去降低銀行的資產風險，總結來說美國大型銀行的財務體質，其實還是很健康的，所以投資人不用過度擔憂。

想投資債市該如何選標的？

有兩大關鍵可以留意：

1.違約風險

因為公司一但違約，就是利息本金兩頭空，所以挑選財務體質好的發行人就非常重要，建議就是要挑選信評在投資等級以上的發行人為主。

根據機構統計的話，金融業的違約平均又比非金融業還低，所以投資級以上的債券，又以金融債算是公司債市中的首選標的。

2.收益率

目前較長天期的金融債收益率，是優於公債和一般公司債，加上長天期債券的價格對利率變動敏感度比較高，未來在FED降息的時候，其實是有機會債息和資本利得兼收。

如果以彭博10年以上美元金融債券指數為例的話，這檔指數是從公司債篩選出信評在投資等級以上的金融產業債券，基金持大概有9成以上都是全球系統性重要銀行，屬於剛剛所提到的違約率低。

另外也挑選出具到期年限10年以上的債券，可以看到收益率較長天期美債來看，平均高出了大概1.5％，也符合高收益率。

最後可以看到指數成立以來的報酬大概有145％，相對美國投資級公司債和長天期美債的報酬表現來說，10年金融債的表現是非常亮眼。

投資人該如何參予這樣的指數呢？

最簡單的就是選擇追蹤這個指數的國泰10Y+金融債ETF（00933B）。

00933B這檔ETF為了滿足台灣一般人投資人的需求，設定為每月配息，含有加入了收益平準金的制度，是國內債券ETF中第一檔結合月月配和平準金制度的債券ETF。

而為了讓更多投資大眾能輕易參與投資，00933B這檔ETF的IPO價格也訂為15元，很親民。小資族也可以輕鬆參與這類型債券的投資行情。

預計9月25日起正式募集，每股發行價格為15元。