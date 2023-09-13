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升息尾端買債券ETF！用長天期美債00687B、00795B、00764B組成「每月領息」

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

「債券」ETF也能月月領息？

全台8檔「長天期美債」ETF，自組月月領息組合。

長天期美債ETF兩大篩選重點：

1.基金淨資產規模大

2.溢價穩定不要高

1、4、7、10月除息最符合：00687B國泰20年美債，淨資產規模452億，最近一日折溢價0.06％。

2、5、8、11月除息最符合：00795B中信美國公債20年，淨資產規模229億，最近一日折溢價-0.10％。

3、6、9、12月除息最符合：00764B群益25年美債，淨資產規模291億，最近一日折溢價-0.48％。

小提醒：00679B元大美債20年，8月以來，溢價維持1％以上，觀眾朋友務必特別注意，高溢價買進帶來的風險！

無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷分析。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00687B國泰20年美債 00679B元大美債20年 00795B中信美國公債20年 00764B群益25年美債 債券ETF 月配息

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