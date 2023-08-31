00919保證不低於0.54元那為何不一次發完？ 他：能拿到股息馬上再買進

【撰文・傻多棒喬飛】

今天實戰系列，帶大家利用書中的觀念，來分析00919這檔ETF。

這檔股票標榜的就是未來四季，配息「保證」每季0.54元。換算股價殖利率超過10％！

聽到未來殖利率保證10%，投資人眼睛都亮了起來!

且慢，深呼吸一下...

殖利率10%不等於保證獲利10%，可能領了股息賠了股價，這是最基本的認知。我們來看看是怎樣一個情形可以保證配出這樣的金額？

『在8月23日，20.06元的00919其淨值組成=面額15元+可分配投資收益2.66元+資本利得2.60元。

對於高度關心是否能領到高配息的00919股東們，試算「2.66元的可分配投資收益」，即使未來四季都維持每股配發0.54元的股息，無論ETF規模如何變動，搭配收益平準機機制，配息可以維持高度穩定性。』

字面意思就是，我領到2.66的股息，就算未來每季發0.54，四季也才發出0.54*4=2.16元，2.66-2.16=0.5，我還有0.5沒發呢！所以未來四季配發這個錢沒有問題。就算配息之後有很多新的投資人進來買，因為有平準金制度也不會稀釋配發股息，所以配這金額沒問題！

乍看之下沒問題，可是沒意外的話就要出意外了。

問題1：為什麼股息不一次發放？

如果現在ETF面額15+收益2.66+資本利得2.6，即市價=15+2.66+2.6=20.26，如果一次配息2.66，股價就是20.26-2.66=17.6，一次除權息，大家拿到錢之後是要賣還是要繼續持有，一翻兩瞪眼，為什麼該發的2.66要分配四次給投資人?會不會持有期間股價持續下跌，結果持有越久帳面跌越多？

以技術分析者來說，該發的錢就配發，長期持有，資金長期被限制在某個標的，會喪失機會成本與承擔無謂的風險。

問題2：未來股價下跌怎麼辦？

目前股價20.26，分配一次0.54股息之後，股價19.72。這些未配發的股息還有平準金，並不會以現金存放，還是會持續的買成分股。所以當未來股價假設下跌，從19.72跌到17元，這時候還是「保證」配發0.54，這時候殖利率變成(0.54*4)/17=12.7%!!挖塞，股價越跌殖利率越高，投資人看了好開心？接下來股價如果繼續掉到15，殖利率變成(0.54*4)/15=14.4%？殖利率好高好棒棒？

如果當年2.66股息一次給我，我拿到股息就買掉，就不需要一直持有到股價變成15了！

以數學的角度來說，配發股息等於賣股。未來「保證」配發股息，表示未來某個時間點，保證不管股價上漲還是下跌，都會以固定的金額賣股，不管你願不願意。這似乎不是好的策略。

問題3：領高股息安心最重要不是嗎？

是的，如果你認為買高股息ETF，買了之後就忘記他，不要管股價的漲跌，只管股息的多少，那你就要貫徹這個意志到底，不要去看股價，而讓自己心情隨著股價高低而起伏。如果你做不到，那表示你心裡還是覺得會賺了股息賠了價差，你的心裡還是無法克服這個數學問題。既然你無法克服數學問題，表示你心理素質不夠強大，不夠催眠你自己，那你就需要正視這個數學問題。

以心理認知上來說，因為你知道數學不會騙你，數學不會就是不會。

那高股息ETF就不能買嗎？正確的高股息觀念是什麼？

高股息的成分股，原本就是不穩定的公司所組成。我們透過一些規則，嘗試著讓這樣的系統歸於於穩定。簡單的說，你喜歡你的高股息成分股有仁寶，每年配發固定的股息，還是喜歡有長榮(最近一次配發70元股息，殖利率高達40%)？

00919有長榮，而00878，00713則是沒有。差別在於高股息ETF的選股策略。

00919是針對「股息」去挑股票，所以可以看這張圖，一切就是以某些一籃子公司內，「股利的多少」來決定。這樣的挑選會無法考慮未來公司的發展還有股價的漲跌，像長榮這種領了股息賠了價差的標的，就很容易被選中。

而反觀00878，0713，則是依照一定的規則，依照挑出認為「好公司」的標準去挑選成分股。

所以最重要的一點，殖利率公式是:

殖利率 =【過去股息】÷【未來股價】

所以一味的追求以低價買進，得到最多股息的策略，就會變成買進長榮這種股票。160元股價買進，配到70元股利，殖利率43%，乍看之下超高殖利率。可是這個殖利率是建立在對於未來營收不看好的情形之下，所以股價才會跌到160。如果對於長榮未來看好，股價應該持續上漲變成低殖利率股。所以00919買進這檔成分股，半年之後才能調整一次，半年後股價下跌的機率高，這時候就變成領了股息賠了股價。

所以這就是為什麼我買高股息ETF只買00878和00713，因為我不喜歡有人為的預測，以及為了股息而股息的0056還有00919。

而每一種的問題，只要我們透過不同的投資理論和典範，就能指出每種問題應該以怎樣的角度去思考，就能找出該問題的答案是什麼了。

散戶進化入門

博客來網路書店

金石堂網路書店

作者：傻多棒喬飛

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：「散戶進化入門」實戰系列之00919 ETF