就00882下跌其他高股息ETF皆漲！ 專家曝：股價便宜程度只差巴菲特點名

不少朋友要我聊聊最近即將配息的中信中國高股息（00882）這檔ETF，尤其最近大部分高股息ETF都在漲，唯獨00882下跌，這是怎麼回事？

首先，00882這檔ETF跟其他高股息不一樣的地方是，它買的不是台股，而是在香港掛牌的中國企業。由於買的是港股，所以跟恆生指數有很大的關聯。

而今年以來香港恆生指數表現疲軟，主要受到中國經濟加上匯率的雙重影響。

例如最近幾個月，中國幾項重要的數據像是PMI或CPI都交出了低於市場的預期，疲軟的基本面也使得匯率開始走貶。這個背景下再加上美國持續表態升息，更加速一票外資的出走，資本移動相對自由的香港

股市自然就成了提款機，也反映在882的走勢上。

想當然，在台股頻頻上漲的環境下，882的走勢很難讓人重拾信心，不過我這裡也提供幾個不用過度悲觀的理由給持有的股民做參考。

首先，任何一個經濟疲軟的國家，必定都會想辦法端出對應的刺激方案，中國當然也不例外。

刺激從哪裡著手？無疑還是地產、金融、公共事業等行業，而這些也剛好也是882主要持有的類型。

其次，882追蹤的中國恆生高股息率指數，目前整體淨值比不到0.5，遠低於歷史均值的0.8，這麼便宜的程度，只差巴菲特點名了。

再者，這些成分股規模其實也都非常大，一票大型銀行就不說了，其他工業、能源、公用事業等民生相關產業，也幾乎不存在倒閉風險。

如果是這種類型的標的，要擔心的只是會不會「不漲」，倒不用擔心會不會「虧完」。不追高，逢下跌買進，老實說長期下來獲利的機率還是很高的。當然你要跟其他AI概念股的漲幅相比較，這段話就可以

忽略。

另外，本次882的配息我認為不會太樂觀，一來是中國去年封城導致企業獲利衰退、股利自然跟著縮水。二來是882在6月換股後，納進不少金融股，但這些金融股配息時間普遍落在7月，因此多少會影響到這次配息數字。至於到底配多少，最近應該就會有明確結果。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。