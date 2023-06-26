00713今年漲勢驚人…成分股大砍4檔金融股！ 散戶投資人要跟上嗎？

如果你是已經擁有00713的投資人，如果好死不死手上也有金融股怎麼辦？看到金融股被砍需要緊張嗎？那倒未必，畢竟00713就是穩健高股息為主...

自從去年開始，ETF投資越來越冷清，畢竟大型ETF都是以市值型為主，遇到大盤狀況差當然也就績效不振，但00713居然一路逆勢，真的就像ETF名稱一樣叫做元大台灣「高息低波」，不只每季股息都配高高，股價還一直逆勢上漲中，所以這陣子除了00878受到熱議之外，00713也開始成為新手存ETF的主流之一，因此目前總淨值已經來到357.32億元，另外基金每單位淨值來到45.93元，也比2017年剛上市的30元還高上不少，這代表這檔ETF投資績效也相當不錯。

這邊大概說一下這檔ETF邏輯，第一個高股息就不用多說，而低波動指的是股性不容易隨著大盤起伏，當獲利持續堆高上去，其實就有機會慢慢堆高股價及配息。

在2023年6月16日，這檔ETF所追蹤的「特選高股息低波動股價指數」宣布清倉換股，砍掉21檔漲高的股票並更換另外21檔新股票，認真說，這也算是相當厲害的操盤，因為他剔除的股票上漲了一大堆，包含受惠AI大漲的緯創（3231）和英業達（2356），值得一提的是，這次還砍掉四檔金融股，包含富邦金（2881）、開發金（2883）、元大金（2885）、新光金（2888）。

如果你有看過我先前發表過的「債市反彈最強的是這家金控股？以國內五大債券型金控為例。」應該就會覺得奇怪，為什麼這時候這些壽險金控感覺都要反彈卻砍掉？

其實這道理也很簡單啦，高股息是基本條件，結果富邦金、元大金配息縮水，開發金、新光金居然還虧損到不配息，這直接就破功了，也難怪被砍，但這些公司真的有這麼慘嗎？手上有的人是不是要跟著00713賣出或停損？畢竟我常說要向成功者學習，要說近期績效最強的前幾檔ETF，00713你就得跟他好好學投資。

再回到金融股這個議題，00713賣股我們就必須跟著賣嗎？我想這倒未必，畢竟大家基本條件不同，人家ETF就是要找股性穩定又每年連續配息的公司，不如從股性先來觀察。

其實拉開績效來看就很清楚，00713的績效在2023年繳出23.8%的漲幅，而被砍掉的金融股只有元大金勉強繳出雙位數的12.7%，其餘還在市場震盪的陰霾中，所以光從漲幅來看，00713把這些金融股砍掉也很正常，不然你就拖累我績效嘛！

還有一個是股價震盪性，金融股的漲跌也很明顯，比00713震盪還大，而這個震盪也在下跌的時候出現分水嶺，正當金融股在三月殺完還在拼止跌回升，結果00713居然已經超越前高，繳出10%漲幅，等到金融股追上年初的績效，00713又飆車到20%以上，所以這些股票被移除成分股，並不是說公司真的不好，而是無法滿足ETF運作的基本條件。

接著來看看這些公司的近況，我們先切成兩個部分，把壽險金控、證券金控分開來觀察。

提到壽險金控，這包含富邦金、開發金、新光金，這類型的金控就要看淨值，EPS沒這麼重要，因為賺的錢很可能都要拿去彌補未實現虧損，所以就算EPS飆超高也沒用，淨值縮水就是整體營運衰退，其實對照當季與前一年度、前一季的每股淨值，你就能清楚看到公司營運體質是不是真的變強。

1.富邦金

2023年第一季每股淨值為50.95元，對比2022年第四季的40.42元，出現非常強勢的反彈，但還低於2022年第一季的64.3元，這代表金控整體雖然開始慢慢反彈，但距離恢復高成長還有一段時間要努力。

2.開發金

目前開發金股價12.7元，其實也跟每股淨值相當接近，而開發金決定不配息之後，股價雖然在短線殺下去，但目前也慢慢漲回來了，再從淨值來看，其實淨值最慘出現在2022年第三季的9.12元，到了2023年第一季已經連創兩季成長並來到12.64元，2022年同期為14.72元，衰退幅度並沒有想像中的這麼大，其實這也看得出開發金營運調整相當快速，另外一點可能就是公司不配息，拿去好好投資運用，因此淨值回彈的速度更快。

3.新光金

而深陷經營權爭霸戰的新光金，終於在最近落幕，股價卡在9元也很長一段時間了，出現長期的折價狀態。

不過公司再亂，其實無損淨值回血，2023年第一季的每股淨值是14.25元，相比2022年第四季的13.41元進步，雖然對照2022年第一季的16.99元還有一段距離要拼，不過新光金說到底還是以壽險獲利為主，而壽險公司的主要投資是持續購債，別忘了升息循環中，政府或公司所發行的債券利率也會跟著上升，如果是這樣的話，那麼新光金只要持續買高利新債，並把低利舊債慢慢轉倉汰換，再等到升息停止甚至是進入降息循環，債市就會開始反彈，等到市場開始對公司派有信心，加上淨值逐漸回血，那麼接下來的發展就值得注意囉。

國內券商龍頭元大金（2885）

元大金是這批被刪除成分的金融股中，唯一一家靠證券收益為主的金控股，所以要研究公司的營運狀態，淨值就比較沒這麼重要，這時候看看EPS反而成為重點。元大金目前最新公告自結EPS是2023年前五月，所以我就順便把前兩年的同期EPS拉出來對照，這樣就知道公司營運的好壞。

2023年前五月EPS繳出0.81元，其實已經贏過2022年同期的0.74元，這代表市場交易又開始熱絡，畢竟大家要交易股票才有成交量，有了成交量才能讓元大金賺錢，所以2023年確實已經重返成長，但為什麼成分股還是被砍掉？

原因當然也很簡單，2023年配息來自獲利縮水的2022年，再對照前一年度，2021年前五月EPS繳出1.31元，不用說什麼配息衰退，光看到EPS退步成這樣，想維持高股息肯定也有問題了嘛！

但回頭來說，元大金獲利又慢慢回穩，甚至已經超越2022年的衰退期，因此2023年只要能維持穩健獲利，等到隔年配息又回到成長，說不定哪天又被納入指數成分股了（笑）。

最後給個結論，如果你是已經擁有00713的投資人，如果好死不死手上也有金融股怎麼辦？看到金融股被砍需要緊張嗎？

那倒未必，畢竟00713就是穩健高股息為主，再者，現在00713把金融股砍光了，假設現在你有00713也同時持有金融股，那反而叫做「產業分散更多元」，ETF跟個股同時投資或持股也不衝突，甚至績效就不易互相連累或拉扯。

等債券反彈也有機會賺到錢，等股市重返多頭也能賺到交易手續費商機，假設都等不到金融股行情，00713也是穩穩每季成長並配息，這也是相當不錯的投資節奏，所以說，看到00713踢掉金融股其實不需要緊張，也不需要煩惱什麼二選一的問題，那是小朋友才會做選擇，大人只要有能力，通通都要賺啦！

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