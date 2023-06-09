買正2ETF開槓桿不如做期貨？還省管理費 他：先確定自己更聰明

【撰文・玩股特派員】

ETF 不只是一籃子股票，根據組合變化也可以開槓桿。然而槓桿開下去，能獲得你原本預期的收穫嗎？又，如果都要開槓桿，讓經理人管理的槓桿型ETF 與自己做期貨，兩種選項只有管理費的差別嗎？

ETF 號稱是一籃子的股票，但其實這籃子的花樣真多。

其實根據現行上市 ETF 法規架構分類，可分為三大類型，包括證券投資信託ETF，期貨 ETF及跨境上市 ETF。其中證信託與期貨信託都有開了槓桿的槓桿型 ETF，連結商品從台灣加權指數、港股／陸股／日本／印度／美股S&P 500 等指數，以及美債、日圓、原油與黃金等原物料都有。

至少如果投資人看好美股主要指數，或想佈局原物料，也是一個相對簡單的選項，而不必只能問「要買哪檔個股受惠」，或是要大費周章去國外交易所開戶。

來源：證券交易所 ETF 總覽

證信託 ETF 內的槓桿型 ETF 追蹤什麼呢？不像是一般證券型 ETF，追蹤一籃子股票現貨，而是以每天追蹤指數的報酬，藉由交易期貨來達成倍數的目標。也就是說，這類 ETF 已經不能當作「一籃子股票」而視之，骨子裡更像期貨。

從成分股來看就更清楚了：以元大台灣 50 與 元大台灣 50 正2 （00631L）為例，0050 有 99.54% 的股票部位，00631L 則持有 199.72% 的期貨。

（來源：元大台灣卓越 50 證券投資信託基金）

（來源：元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金）

也就是説，證券型的 ETF 只要長期持有就有機會配息，但槓桿型 ETF 是沒有息可以領的，只能透過持有來買低賣高賺價差，或是虧了價差，但又因為是 ETF ，所以還會被收管理費。而既然槓桿型 ETF 是期貨，像是期現貨的正逆價差、每天的動態調整，轉倉成本等等，就可能會影響報酬。追蹤國外期貨標的的槓桿型 ETF，更要注意沒有漲跌幅限制，以及國內外交易時間差及匯率風險。

想省管理費，自己做期貨就最聰明？

有些人會認為既然要開槓桿，與其買槓桿型 ETF 被多賺一手管理費，不如自己去做期貨，管理費就省下來了。那我們反過來看這個問題，要如何自己進行開 2 倍槓桿來做期貨交易？

以指數 16,500 來來計算，要以小台做指數交易，在不開槓桿的情況下需要 16500x50 = 82.5 萬，如果要開 2 倍槓桿，就需要放入 41 萬的保證金。如果只以小台原始保證金 46,000 換算，就有近 18 倍的槓桿。

高槓桿當然令人緊張，但越想降槓桿，就需要投入越多保證金。

同樣開 2 倍槓桿的需求，就算 00631L 會被收管理費，但價格只需要 12.9 萬（以 5/30 收盤價 129 計）。而且基金經理人還每天調整以維持 2 倍槓桿，每個月轉倉一次，這些成本已包含在管理費裡。自己做期貨的話，你省不掉每天調整的手續費，更省不掉轉倉成本。

所以槓桿型 ETF 雖然會被收管理費，但管理費也已經內含經理人調整槓桿的成本、期貨轉倉成本。對於想開槓桿不懂期貨、保證金不足也想控制槓桿的投資人，甚至無暇維持槓桿與轉倉的投資人，還是一個可能的選項。

期貨正逆價差與追蹤誤差

槓桿型 ETF 是以期貨為主，那也要注意正逆價差對槓桿型 ETF 的影響。

原本在期貨與現貨就可能會有落差，就像狗與主人的關係，直到結算日，中間的價差才會收斂到完全一致。你可以把期貨看成「對未來的預期」，對未來感到悲觀，可能比現貨還要差，與現貨的關係就會形成「逆價差」。反之，如果預期未來會更好，期貨就會比現貨更高，這樣樂觀的態度，就是「正價差」。

但槓桿型 ETF 追蹤的是期貨，而不是現貨。換句話說，只要在逆價差的情況下，追蹤期貨的槓桿型 ETF，成本就會比現貨更低，就會有獲利空間。

而加權指數型的槓桿ETF，還有一個特點。因為台股高殖利率的關係，每到六七月除權息的月份，市場原本就會預期當月會蒸發一堆點數，因此在這些特殊月份，逆價差就會擴大，乍看以為是看壞台股，但其實只是提前反應指數蒸發的幅度。

但如果在這些月份個股能順利填息，期貨點數在靠近結算日時，就容易收斂價差上漲，加權指數正2 的勝算就更大。不過，並非所有槓桿型商品都有此規律，而是加權指數因為高殖利率特性，才有此特色。

另外，由於槓桿型期貨是「每天」調整槓桿操作，讓漲跌幅超過 2 倍以上，槓桿型 ETF 的累計報酬，就與指數報酬容易脫勾，尤其是在漲漲跌跌的盤整階段，更是如此。譬如若是兩天連續上漲 5%，指數漲了兩天是 20.5%，2 倍槓桿 ETF 是 21%，看來相去不遠。即使是連續下跌，跌幅也會比標的指數略小。

（來源：證交所槓桿型ETF及反向型ETF摺頁）

但如果昨天漲 5%，今天又回檔 5%，指數算來跌了 0.25％，如果真的是 2 倍報酬，那就是有 0.5% 虧損。但這樣一漲一跌計算，2 倍槓桿的累計報酬其實跌了 1%，比預期虧損要更多。這也是可能造成槓桿型 ETF 長期報酬與追蹤標的脫鉤的原因。

（來源：證交所槓桿型ETF及反向型ETF摺頁）

所以槓桿型 ETF 想久放，最好的情況應該是連續上漲，否則盤整都會造成損失擴大，既沒配息還要收管理費，在這樣的前提下，可能真的還不如自己做期貨。

槓桿型 ETF 與折溢價

再來提到 ETF 折溢價，這是 ETF 市價與淨值之間的比較關係：簡單來說，一籃子裡的東西就是淨值，籃子則是市價。

從 ETF 折溢價工具排序可以看到，目前在槓桿型 ETF 內，美股指數、原油與美債都大幅溢價超過 2%，投資人正在一窩蜂追價買進。如果你只看到市價就決定追漲，就是用超出淨值的價格來買 ETF，付出額外的購買成本，現買現虧機率大增。

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槓桿型 ETF 下市風險：急跌破淨值、規模太小

選擇槓桿 ETF 看似比自己開槓桿單純一點，但從元大S&P原油正2 就因為淨值跌落強制清算門檻，在 2020 年被清算下市，槓桿型 ETF 當然也有自己的遊戲規則。

2020 年當時由於疫情，石油供過於求造成油價狂跌。元大S&P 原油正2 在 3 月 18 日時，淨值已跌到 1.4 元，已達當時的下市條件。當時金管會火速公布將 3 個營業日延長為 30 個營業日，4 月再公布清算的豁免條款適用到當年 9 月 30 日前，但 9 月底平均淨值只剩 0.84 元。最後還是黯然下市。

在挑選 ETF 的幾個原則，包括避免規模太小的基金，如期貨 ETF 終止門檻通常是規模低於 5000 萬時，或是淨值跌破發行價 90％。

結論

了解自己在做什麼交易商品很重要，期貨是期貨，ETF 是 ETF，槓桿是槓桿。想開槓桿做指數，又還沒有接觸期貨的打算，更不想自己手動天天調整，槓桿型 ETF 雖然會收管理費，卻省下時間成本、試錯成本，還替代同等槓桿需要的保證金數字。

但是在比較投資商品之前，應該先了解自己打算賺什麼：賺價差，或是要配息價差通吃？有足夠的保證金維持理想的槓桿嗎？如此一來，才能選對應符合的交易商品與規劃呀。

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