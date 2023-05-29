「一兆男」黃仁勳來台…想參與輝達行情與停止升息年商機？買進台股這幾檔ETF

上週，FED主席鮑威爾在利率政策會議中首次暗示利率無需再升高，市場有機會在今年下半年迎來停止升息的可能，無獨有偶，本週NVDIA 輝達創辦人黃仁勳於 5/27（六）上午在台大 111 年度畢業典禮致詞，以及參與台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）進行 Keynote 主題演講，屆時除輝達、高通、恩智浦等科技產業高層也將共同出席，未來科技股在AI商機湧現下，預期將帶來新一波投資浪潮。

可能停止升息年

經歷近40年來最激進的緊縮政策，美國經濟已經開始顯露出問題，房地產市場持續萎縮，商業信心下滑，而最近的銀行業暴雷事件更預示著貸款條件將收緊，這增加了美國經濟放緩的可能性，然而，這也意味著通脹將以更快的速度下降。

上週，FED主席鮑威爾在利率政策會議中表示：「不久之前，我們明確知道需要繼續實施緊縮政策，隨著利率上升，我們正努力在過度緊縮和不足緊縮之間取得平衡。」

鮑威爾相信銀行體系目前相當穩健，可以應對未來的風險，同時指出目前的信貸緊縮對通脹和經濟放緩產生了影響，因此他認為目前不需要進一步提高利率。

這是鮑威爾首次在公開場合暗示利率無需再升高，根據FED Watch市場預測在六月份的會議中，利率不升息的可能性高達74%，似乎也暗示著升息循環即將在六月走入尾聲。

資料來源：fed watch

停止加息期間科技強於傳產

資料來源：tradingview

回首2021年末聯準會決定升息抑制高漲的通膨問題，全球市場應聲高點反轉走入熊市，一直到2022 年通膨高點出現，回測美股四大指數資料，那斯達克指數下跌33.84%（藍線），費城半導體指數下跌31.67%（青藍線），相比道瓊與標普五百跌幅（紫線與黃線），跌幅更加劇烈。

資料來源：tradingview

然而隨著通膨從高點滑落，以及升息循環進入尾聲，在經歷2023年3 月銀行業危機下，美股科技股開始發光，截至5月為止費半上漲31.04%，納指上漲 24.55%，標普 500 指數漲10.82%，道瓊漲1.25%。

由上述兩張圖來看，其實可以發現，科技類股為主的那斯達克與費城半導體受到高通膨與升息的打壓更為明顯，為此在升息循環中投資傳統產業居多的道瓊獲得的防禦性將比科技指數來得高。

但反面來說，由於通脹見頂常伴隨大盤止跌，而當美聯儲暗示結束升息循環，進入停止升息時期，風險性資產也將迎來相對有利的投資環境，甚至在考慮未來可能的降息情況下，科技股和對利率敏感的產業預期會有更高的報酬產生。

台灣也有ETF可以參與美股行情

回頭看到台股，投資人若想參與美股行情，除了直接開戶投資美股，其實也可以利用追蹤美國指數的ETF進行投資，這樣對於投資能力與精力的要求不用太高，只需要掌握總體經濟的方向就可以做好，台灣最為人熟知的美股ETF不外乎以下三檔：

1.富邦NASDAQ（00662）：追蹤那斯達克100指數 2.國泰費城半導體（00830）：追蹤費城半導體指數 3.統一fang+ （00757）：追蹤 NYSE FANG+指數

雖然這類ETF內扣費用會導致報酬率與大盤指數有落差，但在大趨勢走勢下，例如降息循環、停止加息，其表現仍然相當亮眼，根據上圖可知：

追蹤那斯達克 100 的富邦那斯達克 00662 ，今年漲幅為26.62%，甚至比那斯達克指數21%更高

追蹤費城半導體的國泰費城半導體 00830 ，今年漲幅為27.66%，而最特殊的應為僅鎖定少數科技尖牙股，Meta (Facebook)、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet (Google)，Microsoft 為核心的統一 FANG+ 00757 漲幅更高達53.57%。

這是因為，美國科技巨頭就像台積電主導台股一樣，多年來都主導著美股走勢，如今科技股對於美股的主導更趨於極端，統計至今，蘋果和微軟兩家合計佔標普 500 指數的權重高達14%，若扣除整體權值股漲幅，其實標普500指數今年漲幅不過2.2%爾爾，為此追蹤尖牙股的00757才能有如此高的漲幅，也印證寬鬆的經濟環境使科技股受惠，尤其大型科技股與尖牙股更甚之。

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原文出處：輝達黃仁勳來台！停止升息年商機？台股ETF 00830、00662、00757 機會將臨！

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