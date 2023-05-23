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改買00878和00713…並把近期損益翻紅的0056出清？ 專家：沒必要換股

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。 （本報系資料庫）
台股。 （本報系資料庫）

網友表示，存了大半年的0056最近損益翻紅了，看到越來越多人推薦00713&00878，是否建議換股操作呢？

答：目前名字跟高股息相關的台股ETF有11檔，未來也高機率只增不減，每一檔的編制規則都不同，要說誰比誰好真的很難比，更沒有一定標準，不過它們都有個共通點，那就是設計的初衷都是為了給追求股息的投資人「長期」持有的

再來，因為這些ETF買的都是台灣的高股息股票，所以只要經過時間驗證選股邏輯有效，也就是回漲能力、填息表現佳，那就不用太過執著於比較換股，持續存這樣的好標的才是最佳策略。

過程中，可能在某個時間點A商品表現相對突出，B商品表現相對疲弱，但是拉長線下來，它一定會發生「均值回歸」

因為無論是哪一種投資組合，面對市場它一定有順風期，也會有逆風期。以0056為例，它的編制規則主要圍繞在「預測未來一年的高股息」，這樣的編制規則在去年明顯是逆風的，所以表現不如其他高股息ETF；但是到了今年的景氣打底回升期，0056截至5月中的報酬是15.4％，這個數字在所有高股息ETF當中是名列前茅的表現

下圖：幾檔高股息ETF歷年表現，費用越淺越好，含息報酬越紅越好。

沒有一種投資組合可以年年擊敗市場，今年落後的明年可能會超車，反過來今年突出的明年可能會落後，這都是有可能發生的。

所以回到這個問題上，要不要賣掉0056去買00713還是00878？我的看法是，這幾檔高股息ETF都是目前市場上最熱門的類型，也都擁有不同的編制規則，要是貿然換股搞不好事與願違、越換越糟，尤其今年0056的殖利率預估還有7%以上的水準，沒道理都已經熬過低谷了，才反彈就急著賣。

換個角度來說，既然這些高股息ETF編制規則都不同，也都有不同的配息時間，那其實也沒必要換股，誰跌得比較多就買誰，或是均分投入都是非常安全的做法

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 ETF

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