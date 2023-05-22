加入00878和00713優點！月配息ETF「00929」有何特別之處…能投資嗎？

利用季配息ETF打造屬於自己的月配息組合，每個月幫自己加薪是不少小資族近期最喜愛的資產配置方式。

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，近期即將募集的復華台灣科技優息（00929），是一檔主打月配的高股息ETF，挑選具成長性且獲利能力穩定的電子科技股，以及加入國泰永續高股息（00878）排除景氣循環股，和元大台灣高息低波（00713）降低整體波動度的優點；來了解這檔ETF究竟有什麼特別之處。

以下為影音內容：

全台灣第一檔月配高股息ETF 00929

1.月配息每個月幫自己加薪

2.高股息2022年指數年度殖利率8.2％（同時避免納入景氣循環股、降低整體波動度）

3.電子產業：追求具成長性且獲利能力穩定的電子科技股（避免賺了股息卻賠了價差）

為什麼大家這麼喜歡月配息組合呢？

1.單筆「股利所得&利息所得」大於等於2萬元，支付二代健保補充保費2.11％：

年配息（年度殖利率5％）：總成本40萬就有機會達標 月配息（年度殖利率5％）：總成本480萬才有機會達標

2.每個月平均領到現金股利，可運用的靈活度更高，0風險搭配銀行高利活存產生更高效益，若每月定期定額股息再投入，持有成本价格更平均。

高股息ETF必備「收益平準金」制度：00713、00878、00929通通有。

主打月配息 是不是又要不斷進行成分股更換？

台灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數：

每年1次進行成分股定期審核；每年6月第19個工作日成分股定期調整；每次定期審核後選取固定的成分股檔數40檔

台灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數：過去5年平均周轉率約40％，不依靠高周轉率、成分股汰換，增加可配發現金股利，不必過度擔心指數成分股汰換增加隱藏成本。

00929復華台灣科技優息ETF 成分股五大指標篩選分析

第一步驟（採樣母體）：

半導體類、電腦及周邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類及其他電子類中，發行市值前200大&發行值達50億元

第二步驟（流動性檢驗）：

近12個月成交金額排序前20％或近12個月中8個月自由流通週轉率達3％

剔除最近1個月成交金額總額排序屬於最後20％

第三步驟（五大指標篩選）：

1.ROE：連續三年股東益報酬率為正值

2.本益比：最近五年平均本益比與最近三個月平均本益比之差額最高前90％

3.現金股利：近三年平均股息殖利率最高前90％

4.股息變異性最近五年現金股利變異係數最低前90％

5.波動度近一年波動度最低前90％

第四步驟（排序取40檔）：

股息殖利率遞減排序，選取排名前40名之股票，個別分股重上限10％；每年六月進行唯一一次成分股定期審核，每次定期審核後選取固定成分股40檔

結論

00929全台灣第一主打月配息的高股息ETF：

第一點：一年僅更換一次成分內容，不頻繁換股 第二點：採用股息變異性篩選條件，避免納入景氣循環股 第三點：挑選最近一年波動度最低前90％，降低波動度

結合、修正市場上大多數高股息ETF優缺點，搭配月配息滿足大部分觀眾期望。

高股息ETF主要產業分布為：電子產業+金融產業+景氣循環產業：

1.00929主打挑選具成長性高且獲利能力穩定的電子科技股 2.捨棄成長性較低金融產業、波動度較大景氣循環產業 3.須注意本基金之配息來源可能為收益平準金，月配息只是平均將股利每月配發

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