除00878、0050、0056第四名之後竟都是債券！ 7大熱門債券ETF比較

【撰文・SK白話財經筆記】

截至2023年4月28日，台灣市值前十大ETF，猜猜看有哪些？前三名不意外，是大家熟悉的0050、0056、00878。有趣的是，從第四大開始的另外七檔ETF通通都是債券型ETF，這可能跌破許多人的眼鏡，而每一檔能躍上檯面的債券ETF，都有他獨到之處。文末有《SK白話財經》主講人心中的偏好排序，SK粉們請一定要看到最後。

圖表裡的排名，能看出兩個有趣的現象：

第一、前十大裡面有七檔是債券ETF，顯示在「利率末升段」散戶資金湧入債券的意願踴躍；

第二、在ETF規模與受益人數的成長上，這些熱門ETF並不同步，顯示各家投信公司的推廣策略大不相同。如果多做一層數學，把市值除以受益人數，可以算出「人均投資金額」。當人均投資金額越低，代表是散戶在買，反之若人均金額越高，代表較受大戶、法人的青睞。

這7檔熱門債券ETF真的好嗎？適合誰？

撇開主流的0050、0056、00878，其餘能擠進前十大的這七檔債券型ETF，分布在中信、群益、國泰、元大等四家投信公司，也是各家「集中火力」推廣的固定收益型ETF。當然，夠大不見得一定夠好，這七檔是不是最佳的債券ETF，見仁見智。不諱言台灣ETF市場競爭日益激烈，這七檔能「長到這麼大」，確實各自在產品設計上都有獨特主打的亮點、客群，幫各位朋友整理如下：

TOP4. 00772B 中信高評級公司債

TOP5. 00724B 群益10年IG金融債

吸引力亮點：殖利率水準優（vs 一般投資級債券ETF），這七檔當中排前段班，適合重視收益率>配息的人。 天期偏好： 10 年期以上 利率敏感度（平均存續期間）：網路上找不到直接資訊，不過從持債配置推算，可能有到16年+，偏長 信評要求：標普(S&P) BBB-級以上 （即所謂投資級債券） 產業分佈：集中在金融業，美國大銀行發行的債券。 人均投資金額：3050萬元台幣（= 總規模/受益人數），代表受大戶、法人青睞。或者更直白的說，是群益有針對大戶重點推廣的結果。 對標競品：00773B 中信優先金融債 官網產品詳情：https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/105

TOP6. 00761B 國泰A級公司債

吸引力亮點：平均信評等級挺高的達single A，代表國泰在挑債券的品質把關非常嚴謹。（不過相對的，收益率就不怎麼樣了） 天期偏好： 10 年期以上 利率敏感度（平均存續期間）：約14年 信評要求：標普(S&P) A-以上 ，即所謂的「高評級」族群 產業分佈：美國醫療公司、美國科技公司各佔兩成，其他分散在各產業。 人均投資金額：3200萬元台幣（= 總規模/受益人數），代表受大戶、法人青睞。或者更直白的說，國泰有針對大戶重點推廣這檔。 對標競品：00772B 中信高評級公司債 官網產品詳情：https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBE

TOP7. 00679B 元大美債20年

TOP8. 00773B 中信優先金融債

吸引力亮點：中國信託投信繼00772B之後，又一月月配息的力作，堪稱市場上債券ETF月月配的二當家。平均信評等級也很不錯有A+。 天期偏好：10年期以上 利率敏感度（平均存續期間）：約12.7年 信評要求：投資級，即標普(S&P) BBB以上。值得一提的點，這檔實際配置在BBB等級的券非常少，僅僅只有1%，代表98%+的券都是single A以上 產業分佈：集中在金融業，美國大銀行發行的債券 人均投資金額：619萬元台幣（= 總規模/受益人數），這金額跟哥哥（00772B）比起來算是正常許多。 對標競品：00724B 群益10年IG金融債 如果有月配息需求的人，想在「中信月配兄弟」（00772B/00773B）當中挑一檔的話，個人比較推這檔00773B。 官網產品詳情：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/ETFDetail/4

TOP9. 00751B 元大20年以上AAA至A公司債

TOP10. 00725B 國泰10年以上投資級公司債

希望你沒有眼花撩亂，懶人包總結如下，這七檔債券ETF分別適合怎樣的人：

1.務實、重實質收益率的： 00725B > 00724B = 00751B

2.現金流要穩定，要求月月配息的：00773B > 00772B

3.喜歡大波動、有債市波段操作經驗的：00679B

4.保守、不貪不求收益高、只想無腦放長期：00761B

債券ETF本來就是這樣，沒有絕對最好最壞的產品，看官們請憑自身現金流、收益率、配息頻率需求，各取所需。想賭短線價格的，00761B沒意思；想無憂放長期的，就別碰00679B。

作者：SK白話財經筆記

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2023七大熱門債券ETF比一比，好在哪裡、該怎麼挑- 全網最專業整理