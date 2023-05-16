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00878藏1「巨大隱憂」百萬股東怎辦？ 她：回測長期績效慘輸0050

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，國泰永續高股息（00878）上市以來憑藉穩定的季配息，良好的殖利率，不錯的報酬率，加上較低的波動，如今坐擁100多萬股東，成為台灣人氣Top 1的國民ETF。不過質疑的一派認為，00878長期來看報酬率很有可能落後大盤，為什麼呢？

以下為影音內容：

00878上市以來紅到不行，「穩定」大概是招牌特色，季配息穩、殖利率穩、績效穩、波動低，這2年多的成長是神快，一下子超越一個又一個ETF前輩，股東人數突破100多萬。

不過也有不少批評的聲音，其中最大一項的質疑在於「報酬率表現」，精準一點來說就是，長期來看報酬率無法戰勝大盤，績效會輸給類大盤ETF

這爭論如同過往元大高股息（0056）長期稱霸ETF人氣王的時代，最大一項的質疑也是「長期報酬率不佳」，上市超過15年，績效大幅落後大盤和元大台灣50（0050），上市只有兩年多的00878會有同樣的問題嗎？

00878最大隱憂

00878到底值不值得投資呢？

攤開00878上市以來的績效表現，發現一點也不算差，跟同類型的高股息代表0056那是領先不少，就算是挑戰整體漲跌走勢和加權指數（大盤）相似的「類大盤ETF」，如0050、元大MSCI台灣（006203），報酬率也是在伯仲之間；為什麼要質疑00878呢？

認為投資00878長期來看績效不佳，會慘輸大盤的一派，提出的「證據」是歷史回測紀錄，雖然00878自2020年7月掛牌上市，至今短短不到3年，不過他所追蹤的指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」揭露了秘密。

這檔指數由MSCI（明晟公司）編制，原名是 MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index 發布日為2013年5月31日，距離今天的時間長了不少，算一算快要滿10年，經歷比較多的景氣事件，可以說具有一定的參考性。

根據MSCI官網目前最新的績效統計，從2013年5月31日至2023年4月28日，9年多的時間裡面，「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」的報酬率是47.09％，作為對照組的「MSCI臺灣指數」是95.46％，兩者差距高達48.37％。

MSCI官方資料上，也有提供逐年的績效對比，從指數發布的隔年起算，共經歷了9個完整年度，可以發現在2018、2022這兩個下跌區段，「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」表現較佳，跌幅較小，展現了一定的低波動實力，不過其他年份全都落後，尤其在漲幅高的多頭年更為明顯

總結以上資料，可以得出反對投資00878一派的核心論點，就是「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」快10年時間裡，報酬率大幅落後「MSCI臺灣指數」；換句話就是，追蹤此一指數的00878長期來看，績效很有可能慘敗給台股大盤

摳摳看法

指數回測涵蓋的大多數時間ETF都還沒有上市，加上這些數據全都是過去式了，是好是壞都不代表未來一定會如何。

而00878目前表現稱得上穩定，也許就是大家喜歡它的重要原因。

每個人追求的投資目標本來就不一樣，有人希望長期獲得高資本利得，有人追求報酬率和大盤一致，有人寧願少賺也不要多賠，也有人就是愛能穩定領錢的高股息。

沒有說買00878一定是錯誤的，選擇沒有對錯，只有適不適合，畢竟只有自己打從心底認可的標的，才有辦法長期持有下去。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 0050元大台灣50 0056元大高股息

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