00900配息少到比00878當年還扯…非收益平準金問題！ 專家：子彈一次打光

高股息ETF，00900本季低配息0.017元，單次殖利率才0.15％，甚至被投資人冠上「00韭00」稱號，也使1,627名投資人失望先下車，截至5/5受益人數降至近23萬人。1張00900股票只配17元，連茶葉蛋都買不起！還得在地上找遺落的1 塊錢來湊！（啊！這顆茶葉蛋是所長茶葉蛋啦，1顆18元）

有句老話是這麼說的：種瓜得瓜，種豆得豆。「種匏仔生菜瓜」這種事在ETF上是很難發生的，買了高殖利率股票，不太可能配不出高股息。

但這檔00900，高股息ETF卻配出低股利，為什麼低到這麼誇張？還比00878當年上市後第一次配出0.05元，一張僅50塊買不起一個便當，更令人跌破眼鏡，也跌破茶葉蛋價格！

00900自2021年12月掛牌上市以來，歷經3次配息，配息金額依序為1.2元、0.15元、0.12元，明顯一次比一次低。即便改成以當次配息率來看，也是從9.9％→1.39％→1.07％，下滑幅度甚大。但投資人仔細一想，記憶力不差的應該還記得，當初行銷文宣廣告上說的歷史配息狀況，的確也就是9％、10％左右，那以第一次配出9.9％來看，的確沒有騙人。

而且ETF在2022年度配出的股利來源，當然是該年度內，ETF成分股所領到的現金股利累積，而2022年台股除息時間多在7月之後，該領到的股利基本上都有領到，所以00900第2、3次配少少的息也是應該的。

只是今年第1次的配息，怎麼會配的這麼少呢？連顆茶葉蛋都買不起！如果再扣個10元的匯費，連1根加倍佳棒棒糖都買不起了！(就是插在7-11櫃檯的那種，一根 11 元左右，就算買桶裝，一根也要7.5 元，問我怎麼知道？剛剛無聊幫大家查了XDD)

那這次是第4次的配息，也是今年度第1次的配息，為什麼配那麼少呢？

道理很簡單，但要看細一點。

先來看看00900因為沒有收益平準金機制的問題。但其實可以忽略不計，為什麼呢？因為近半年以來，00900的基金在外流通單位數，不僅沒有膨脹變大，甚至其實是萎縮了約2％，所以並沒有所謂的股利稀釋問題，因此這次的低配息與00900不具備收益平準金機制無關。

再來看看這次低配息的關鍵所在。我們要先把時間拉回去年，上次配息時間（除息）是在 2022年11月，看起來已經把2022年度成分股領到的股利全都配光光了。而這個時間點，已經是台股除息旺季 7、8 月份以後了，直到今年4月也沒有幾檔股票在除息，以00900上一次12月份調整成分股後的舊成分股來看，其中只有3檔股票在3月時除息，分別是力積電、大立光、神達，但殖利率都只有3~4％左右，對ETF殖利率貢獻不到0.3％，因此這次ETF沒得配息也是很合理的。

而00900的選股機制中，賺取現金股利的兩隊主力軍，本來就是今年4月及7月下旬換股後的精兵們，因此ETF要配出高股息，理應要在8、11月配息時（為除息月份）才辦得到。當然，如果投資人比較想要的是平均分配領取股息，那業者未來就必需做些安排了，不能一次把子彈都打光。

希望ETF基金公道伯簡單的分析對大家有些幫助和釐清問題，大家投資的時候應要理性分析之外，也要多深入了解投資工具本身，才不至於變成韭菜囉！

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