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為何選006208定期定額而非0050？ 專家曝關鍵：追蹤誤差近幾年勝出

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

我發現這次我定期定額ETF，有蠻多大大都有一樣的疑問，就是為什麼我沒有選0050來定期定額，而是選006208？是因為喜新厭舊嗎？

當然一定不是喜新厭舊啦！只單純看新、舊這個因素的話，我會選成立時間長的那一檔，也就是0050，那這次為什麼沒有選0050？

006208跟0050一樣都是追蹤台灣50指數，都是採用「完全複製法」，看成立時間的話，0050是2003年成立（存活20年），006208是2012年成立（存活11年），我想到之前有大大跟我說，他把台灣50指數想像成是爸爸，0050是哥哥、006208是弟弟，兩兄弟都在追求爸爸的腳步，我覺得形容得還不錯！

兩兄弟還要再比誰花的錢少，也就是我們常會說到的「內扣費用」，0050一年的總費用是0.43%、006208則是0.24%，快要相差了一倍，雖然ETF的費用本身就不貴，但把時間拉長到10年的話還是會有一點點的差距。

再來還有一項是ETF都會有的「追蹤誤差」，追求的是要最貼近追蹤指數的表現，但是計算方式有很多種，我這次用的比較簡單：ETF淨值和指數之間的年度報酬差距。比較下來近年都是006208險勝一點點，也就是它和指數的報酬率表現更為接近。

所以我想說既然費用和追蹤誤差，近年都是006208比較好，那我這次就選006208。

不過最後也要澄清一下，我覺得0050和006208都是很好的ETF，沒有要真的比較誰更好或是製造對立。只是因為我以「現在這個時間點」開始做定期定額，綜合評估下來，我覺得006208會稍稍的更符合我的需求才選擇它，不需要因此執著去每個細項都比出你死我活的，那樣太累了。

另外也再特別說明，0050、006208追蹤誤差的差距很小，而且每年都會變動，會隨著時間推移而變化，變成未來再來看的時候，就是0050贏過006208，所以這個沒有一定

只要記得秉持一個原則，原本在定期定額0050或006208的就維持就好，而如果是現在才要開始定期定額，就再去研究自己在意的因素來比較，看哪一檔更適合自己，畢竟別人說的不一定是最適合自己的喔！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 淨值 定期定額

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