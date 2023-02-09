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金融股、006208、中鋼（2002）…定期定額存6年誰績效好？ 報酬率出爐

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

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以下為影音內容：

成為有錢人第一個準則就是「用錢滾錢」，就像母雞生小雞，小雞長大再生蛋這樣，生生不息。這樣才能夠年年享受辛苦賺錢，所投資賺來的一個獲利成果。

就用10萬元當做本金，當成是創業基金，每年再投入12萬（平均一個月一萬）。

金融股

所選的標的都是從前十大定期定額個股名單篩選出來的。

四檔金融股是很受投資人喜歡的，如果金融股依照上述的條件，存股六年（2017-2022）的話，本金10萬，每年再投入12萬，總計82萬；這樣是不是都可以拿到百萬金。

中信金（2891）：107萬多；投資報酬率31.3％；年化報酬率4.6％。

玉山金（2884）：124萬多；投資報酬率52.3％；年化報酬率7.3％。

合庫金（5880）：150.9萬多；投資報酬率84.1％；年化報酬率10.7％。

永豐金（2890）：162.2萬多；投資報酬率97.9％；年化報酬率12％。

投資中信金跟永豐金中間差了2倍多的投資報酬率，看到上述4檔比較，可以發現有配股的還是比較好，除了股跟息都拿之外，反應在績效上面也是比較好。

個股（傳產或科技）

統一（1216）：95萬；投資報酬率16％；年化報酬率2.5％。

中鋼（2002）：106.1萬；投資報酬率29.5％；年化報酬率4.4％。

鴻海（2317）：106.8萬；投資報酬率30.3％；年化報酬率4.5％。

台達電（2308）：148.3萬；投資報酬率80.9％；年化報酬率10.4％。

如果存傳產股和科技股的話，存統一跟選台達電的話，中間的投資報酬率差更多，相近4倍；所以存個股的話選對標的物很重要。

ETF

富邦台50（006208）：118.3萬；投資報酬率44.4％；年化報酬率6.3％。

元大高股息（0056）：96.9萬；投資報酬率18.2％；年化報酬率2.8％。

FH富時高息低波（00731）：85.9萬；投資報酬率22.7％；年化報酬率4.2％。

（00731因為是18年才成立的，所以區間抓取2018-2022年，合計5年。）

結論

進場投資不需要想太多，選好心目中覺得對的標的，可以分12個月，或在年初的時候就一次性的投入，或者在年初的時候分一周慢慢投入也可以，最重要的就是要採取行動。

投資要獲利很簡單，只要執行以下三個步驟：

1.選對標的

2.定期定額

3.行動（執行以上兩點）

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

2884玉山金 合庫金 2891中信金 永豐金 1216統一 2002中鋼 鴻海2317 台達電 006208富邦台50 0056元大高股息

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