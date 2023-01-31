「這家公司」將會是電動車時代的中油！ 專家：00896打包所有綠能概念股

財經專家阿格力自從領了特斯拉新車之後最常被問的問題就是「阿你要去哪充電？」但其實現在手機上就一堆APP在幫大家尋找鄰近的充電站了，而且站點的密度其實已經相當高，所以里程焦慮真的是...還好。不過，阿格力在每天蹭電的日常生活中，其實對相關的廠商也有研究，到底蹭電能找到甚麼投資商機？

以下為影音內容：

里程焦慮？電車銷量說明一切

電車一定會有里程焦慮嗎？其實到現在的充電環境已經漸漸不必要焦慮了，打開手機的APP滿滿的充電樁，不論快充和慢充都有，密密麻麻。

做好充電規劃，沒什麼里程焦慮 台灣目前電動車數量也不至於太多

所以里程焦慮這件事情，現在許多人有點太過度放大了，因為還不了解，現在現在充電樁越來越普及，跟第三方的超充其實真的都是越來越多。

三年前其實就有去試駕電動車但是沒買，最主要的原因就是真的不知道要去哪裡充電，雖然現在自己家裡也還不能充電，但是家裡附近兩公里內就有兩個快充站，可以說是很方便。

以電動車的銷量來講，就可以說明一切了，去年台灣特斯拉光靠Model Y和Model3就賣了1.1萬台，倘若真的充電很不方便的話，就不會有這樣的銷量成長。

從監理站的資料也可以看到，其實不只特斯拉，其他車廠的電動車也蓬勃發展，現在比較是車子交不出來，而不是大家不願意去購買；譬如納智捷N7累計訂單2.5萬台，很少看過一台國產車預購2.5萬台的，顯見電動車是目前市場很熱門的產品。

商機最大的其實就是充電樁

現在電動車商機最大，個人覺得不是在品牌上，反而是在充電樁，因為基礎建設非常非常重要。

國內有中興電（1513）的iCHARGING，連續標下兩個國道休息站的充電服務案，服務範圍包含湖口、關西清水等10個大型休息站，總計有44個充電樁，走高速公路要補電的話一定會用到。

華城（1519）的EVALUE，除了賣充電設備外，也有自己經營。

連台泥（1101）也參一腳，從水泥跨足到能源，現在在內湖也有自己的充電站NHOA.TCC。

而台達電（2308）在很多公用停車場都可以看到，也在充電樁這個領域已經耕耘蠻久的，許多歐洲車款隨車供應的充電設備都是台達電的產品。

且台達電在全球的市占率已有8％，全球第四，出貨150萬隻充電樁，可以說是台灣之光。

業績爆發！數字看得見

內政部對建照的發送也有新規定，像是大樓要有充電樁管線的預留。

這樣的政策出來對於充電樁相關的公司就是受惠，台灣多少人多少房子，未來慢慢地汰舊換新，商機10、20年都是可以預見的。

看到台達電2022年的營收，可以發現創下了歷史新高，這個綠能的普及和電動車相關的商機是有關係的。

其他的公司也有類似的商機，例如台股的貿聯-KY（3665）、信邦（3023）、台半（5425），它們去年的業績都是非常棒的。

好公司這麼多...00896一次打包！

中信綠能及電動車（00896）這檔ETF就把上述所說的個股都打包起來了。

不過去年跌這麼慘，是否還有績效，真可以投資嗎？若拿00896對比0050，因為裡面有很多成分股是重疊的，對照含息報酬，在2022年去年一整年股票摧殘之下，其實00896的績效是有贏過大盤的。

但過去績效不代表未來績效，00896是一檔對綠能、電動車、儲能、半導體，相關成分股設計的一檔ETF，基本上裡面都是台灣的權值好股，而這些權值股有跨入綠能以及電動車領域的。

這檔ETF確實是有先求穩，不是現在才要做綠能但公司還沒賺錢，因為這些公司本來就有賺錢，但未來有機會更好，所以對電動車或綠能有興趣的話，投資人是可以多注意這檔ETF。

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