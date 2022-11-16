裕隆法說會 納智捷接單2.5萬張、後年第一季可以交完

裕隆（2201）下午舉行集團法說會，對於各方矚目的電動車訂單，裕隆副總李建輝指出，納智捷n7累計訂單2.5萬張，預計明年第4季量產，並依訂單順序陸續生產開始交付，初估2.5萬張訂單將在2024年第1季前消化完畢。

裕隆公司表示，因為轉投資新安東京產險防疫險造成損失，防疫險在明年2月全數到期，目前到第3季已經認列316億元，估需認列總金額提高到370億元。今年第2季當時相關參數預估虧損290億元，目前總金額已經因為疫情變動提高到370億元，較原先預期增加虧損80億元。而裕隆也將於11月再對新安東京增資。

前三季營收下滑主要為裕日車（2227）及納智捷成車銷售減少所致，不過裕融（9941）營收增加約13%，其應收帳款收買及分期付款銷貨業務穩定成長。本業獲利受惠裕融及杭州裕隆大樓完工銷售，裕捷營業淨利較去年增加5.33億元。整體每股稅後虧損則是認列新安東京海上產險防疫保單虧損致投資損失68.32億元。

新店裕隆城部分，商場建物樓層為B3至8F，約為4.3萬坪，B1F至4F為誠品商場、5F至6F為商場、7F至8F為威秀影廳，目前已完成商場使照變更並點交給各主力租戶，室內裝修工程作業陸續進行中，預計於2023年第三季商場開業。