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今年00878合適買進價位是多少？ 他：低於16.X元閉著眼睛隨便買

聯合新聞網／ 方格子
記者余承翰／攝影
記者余承翰／攝影

【撰文・麥子】

假設今年的天花版沒有突破18元

若以00878這四年的股價取個平均值來看，昂貴價為18元、合理價為16.77元取個整數為17元，便宜價為15.4元採整數為16元

大家好我是麥子，今年的股巿也在過年前順利的漲一波後封關了！帳戶未實現損益的虧損也減少很多，目前手中也沒有什麼閒錢可以投入，先專心每個月存一點錢再說吧！今年我的主力是00878國泰永續高股息ETF，目標是先買下四張再說，而該買在什麼價位會比較合適呢？以目前上半年的預測來說，如果天花版沒有突破到每股17元以上的話，那麼只要每股低於16.50元的價格，都算是便宜的了！閉著眼睛都可以隨便買絕不吃虧，但如果繼續往上漲沒機會買在17元以下，只要記住買在18元以下的價格，都還在可以接受的範圍內，而便宜價、合理價與昂貴價的介定，我們可以參考以下的資料：

從上圖統計資料中可以得知，若以00878這四年的股價取個平均值來看，昂貴價為18元、合理價為16.77元取個整數為17元，便宜價為15.4元採整數為16元，想買在便宜價上是可遇而不可求，以最近這幾個月以來三次的谷底價都在16元以上，若大盤沒有出現明顯的下跌趨勢，是不太可能等到這個便宜價的出現，所以退而求其次買在合理價17元左右，倒是可以較為輕鬆達到的，至於過完年之後股巿的表現，還是保持漲勢沒機會買在低點的話，那麼最後可以追高買進的價位底線就是18元了！超過18元之後就先暫時緩緩吧！到時可以定期少額慢慢買，以存錢為優先等待下跌超過18元再正常額度買進。

希望今年的第一季，00878還能保持在每股16元到17元之間的股價行情，只要不要突破到17元以上，那麼就有機會買在16.50元以下的價位，能夠先買一張就算一張吧！之後如果突破17元的價格，那麼買進價格也要跟著往上做調整，透過圖表可以讓我們認清，目前尚處在穩定的整理區間，天花版價格與地版價格非常的明確，過完年之後等待下一波的跌勢出現，應該很有機會下手吧！即或暫時還等不到低點也沒關係，多存點錢下來總有一天會等到的。

作者：麥子

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：今年00878的合適買進價位

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 定期定額

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