00731會填息的ETF才能度過低迷股市！ 報酬更勝其他同類型指數

大俠投資永遠講求實戰，完全沒在那邊跟你五四三純講理論純講表格，因為我始終認為在投資市場上光靠著作文比賽是難以獲利的，而大俠這種個性也在選股上表現得一覽無遺。

也就是大俠選股就只看實際面投資。那什麼是實際面呢？年化報酬率勝過年化配息率，其實也意味著投資人拿到的股息，是實質的獲利。實際面就是一間企業是如何長期對待股東的？能否在不同經濟環境中都有辦法保持著獲利並連年將盈餘分紅給股東，如此有信用而且會照顧股東，讓股東實際拿到鈔票的公司，這個對股東來講就是最實際的基本面。

要「甜息」這樣看

那麼ETF的實際面怎麼看？最基本的就是要甜（填）息，再來就是同期報酬不能輸給大盤，然後在美國聯準會收錢的空頭震盪年，它的穩定度有沒有強過大盤？整體報酬率是正報酬，那就不用擔心沒有甜息啦。

以將於11月17號除息的FH 富時高息低波 (00731.TW) 來說，這次預計配息金額2.8元，預計殖利率5.31%

從基金成立日至今，年化報酬率為7.13%，歷史平均年化配息率5.20%，低波動也較大盤來的抗跌。

其實也不用講這麼多，直接上數據就好。

含息總報酬

以下是高股息ETF追蹤的指數 在今年震盪年以及過去的績效表現。

「今年以來總報酬」：2022/1/1~2022/10/31

指數名稱：富時台灣高股息低波動指數 今年以來報酬：-9.55% 1年總報酬：-4.51% 2年總報酬：33.53% 3年總報酬：28.46%

指數名稱：特選高息低波指數 今年以來報酬：-12.26% 1年總報酬：-8.49% 2年總報酬：23.27% 3年總報酬：37.38%

指數名稱：MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 今年以來報酬：-12.74% 1年總報酬：-6.69% 2年總報酬：24.70% 3年總報酬：28.23%

指數名稱：臺灣高股息指數 今年以來報酬：-23.73% 1年總報酬：-17.97% 2年總報酬：-1.61% 3年總報酬：4.59%

(資料來源：Bloomberg，FTSE，證交所)

高股息ETF 更進階的要求

價差股息雙贏雙收

富時台灣高股息低波動指數（00731追蹤指數）今年以來報酬有沒有勝過其他同類型指數？有！

能填息的高股息ETF才能讓我們在低迷的時侯，愈吃愈甜！

讓獲利繼續在市場中複利滾，利越滾資產越大，讓投資人長期不僅市值成長，股息也能成長，真正達成價差、股息雙贏雙收。

◎內容已獲 大俠武林 授權，原文出處於此